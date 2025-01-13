Ситуация нестабильная: что ждет доллар в Беларуси

Ситуация нестабильная: что ждет доллар в Беларуси2
- 13.01.2025, 9:04
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Российский рубль может потянуть за собой белорусский.
На начинающейся неделе на российском финансовом рынке некоторые участники могут готовиться к налоговому периоду и начнут продавать валюту, делится валютным прогнозом myfin.by.
Но есть опасение, что российский рынок не полностью отреагировал на последние санкции в отношении нефтянки, что может привести к давлению на российский рубль. Ситуация сейчас не вполне стабильная, поэтому неделя может оказаться неровной. В таком случае на рынке будут наблюдаться колебания курса как в одну, так и в другую сторону.
Поэтому курс доллара США на белорусских торгах пока остается около текущего значения в USD/BYN 3,50.
Безусловно, рынок может занять выжидательную позицию накануне официального вступления в должность нового президента США. Ожиданий и обещаний вокруг этого события слишком много, чтобы ими просто пренебречь.
Как оно будет на самом деле — узнаем на следующей неделе. На начавшейся — наблюдаем за российским валютным рынком.