Ситуация нестабильная: что ждет доллар в Беларуси 2 13.01.2025, 9:04

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Российский рубль может потянуть за собой белорусский.

На начинающейся неделе на российском финансовом рынке некоторые участники могут готовиться к налоговому периоду и начнут продавать валюту, делится валютным прогнозом myfin.by.

Но есть опасение, что российский рынок не полностью отреагировал на последние санкции в отношении нефтянки, что может привести к давлению на российский рубль. Ситуация сейчас не вполне стабильная, поэтому неделя может оказаться неровной. В таком случае на рынке будут наблюдаться колебания курса как в одну, так и в другую сторону.

Поэтому курс доллара США на белорусских торгах пока остается около текущего значения в USD/BYN 3,50.

Безусловно, рынок может занять выжидательную позицию накануне официального вступления в должность нового президента США. Ожиданий и обещаний вокруг этого события слишком много, чтобы ими просто пренебречь.

Как оно будет на самом деле — узнаем на следующей неделе. На начавшейся — наблюдаем за российским валютным рынком.

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