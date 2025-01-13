Российские военные ударили по северокорейской ЗРК на Курщине 13.01.2025, 9:13

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Пропагандисты пытались выдать «дружественный огонь» за «удар по западной технике».

В Сети всплыли кадры с Курщины, сделанные еще на прошлой неделе. На них российский военкор утверждает, что ВС РФ уничтожили РЛС западного производства, который стоит на вооружении у ВСУ, пишет «Диалог».

Однако OSINT-аналитики установили, что это ЗРК северокорейского производства, который был создан на базе российской системы «Тор».

Оккупанты не впервые наносят дружественные удары по своим же. До недавнего времени под удары в основном попадала авиация, а теперь противник переключился и на сухопутные войска.

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