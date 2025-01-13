«Официально лавочку прикрыли еще весной» 13.01.2025, 9:19

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Ездят ли белорусы в шоп-туры в Литву.

С 18 января Литва окончательно закроет въезд для автомобилей на белорусских номерах. «Салідарнасць», чтобы понять, как это отразилось на шопинге, в выходной отправилась к «Акрополису» и «Икее», где ранее на парковке было приличное количество авто из Беларуси.

Меньше недели осталось до момента, когда начнет действовать запрет на въезд в Литву автомобилей с белорусскими номерами. Находиться на территории страны такие транспортные средства могут до 18 января 2025 года включительно, после установленного сроку владельцу авто грозит штраф и даже конфискация.

Напомним, изначально запрет должен был вступить в силу еще в августе 2024 года, однако этот запрет удалось смягчить и дать белорусам почти полугодовую отсрочку на перерегистрацию авто. Однако после 18 января въезжать в Литву и ездить по стране с BY-номерами смогут только:

машины на дипломатических номерах;

принадлежащие международным организациям;

обеспечивающие перевозку погибших.

При этом еще недавно соотечественники с европейскими визами и видом на жительство активно ездили в или через Вильнюс — на отдых, шопинг, работу, оздоровление. По выходным возле торгового центра Akropolis и Ikea стояло немало не только машин (по данным таможни, ежедневно в Литву въезжало около 300 белорусских автомобилей), но и автобусов на белорусских номерах.

А что сейчас — воспользовались ли наши соотечественники последними днями «вольницы» или махнули рукой и решили не рисковать?

Одна из 300

В субботний полдень автомобильная парковка у вильнюсского Akropolis буквально забита машинами: кто на еженедельные закупки, кто на каток или в кино, кто на обещанную распродажу промтоваров с большими скидками.

Основная масса авто — с литовскими номерами, хотя встречаются украинские, польские, латвийские, немецкие и даже пара дипломатических. А вот белорусских не видно — ни на первый, ни даже на второй и третий взгляд. Спустя полчаса методичного обхода парковки с двух сторон ТЦ замечаем всего три авто со знакомым кодом BY и красно-зеленым флагом.

Проводим еще один эксперимент: просто считаем машины на въезде. За полчаса из 300+ проехавших машин всего одна — на белорусских номерах. Стоянка же у ТЦ рассчитана в общем на 3400 машино-мест. Соотношение более чем показательное.

Примерно такая же история назавтра повторяется у Ikea — на парковке находим всего один автомобиль с белорусским номером, а на площадке, где в прошлом году стояли автобусы, иногда сразу 2-3, с соотечественниками, целенаправленно приехавшими в шоп-тур — тихо и пусто.

«Туры на автобусах прекратились еще с прошлой весны»

Любопытно, что поиск в Google по запросу «шоп-тур в Вильнюс из Минска» до сих пор выдает с десяток фирм и предложений от 100-180 белорусских рублей — но стоит пройти по ссылкам, натыкаемся на суровую реальность: «поездки отсутствуют» или «на ближайшую дату нет выезда».

В лучшем случае висит завлекательная плашка «тур планируется», но в переписке с менеджером выясняется: просто забыли поменять.

— Туры на автобусах прекратились еще с прошлой весны, — на условиях анонимности объясняет один из менеджеров туристической фирмы. — Потому что с 1 марта Литва запретила во въезде всем автобусам, кроме регулярных перевозчиков. И их тоже осталось не так много.

При этом, отмечает собеседник, шопинг в Литве был у белорусов действительно очень востребован: некоторые компании организовывали по три поездки в неделю и почти всегда места были полностью проданы.

Спрашиваем, что пользовалось самой большой популярностью — вещевой рынок, брендовые бутики, продуктовые магазины?

— Направления формировались исходя из запросов клиентов, так что были востребованы предложения на разный вкус и кошелек, — говорит менеджер. — И рынок в Гарюнай, и большая Maxima, и Ozas, и Ikea — многие ехали уже с четкими списками, что хотят купить. Но теперь все это в прошлом, направление «заморожено».

«Будут ездить те, кто на литовских номерах»

— Вы никого не найдете сейчас, кто прямо скажет, что везет в шоп-тур в Вильнюс, даже если это легковая машина на 4-5 человек, — убеждена фанатка шопинга, минчанка Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы — С.). — Официально лавочку прикрыли еще весной, когда закрылись два погранпункта с Литвой и перестали выдавать разрешения на пассажирские перевозки.

Неофициально я осенью и в начале декабря ездила за покупками себе и родным, с подругой и ее мужем, но у них европейский вид на жительство и машину они тоже перерегистрировали. Но сейчас уже у меня шенгенская виза закончилась, следующую хорошо если к лету удастся получить.

У кого визы есть, а машины нет, вариантов не так много. Вообще не много, я бы сказала. Или садиться в рейсовый автобус — без гарантий, сколько времени простоишь на границе туда и назад, и не вытрясут ли душу, особенно белорусские таможенники и пограничники. Или проситься при оказии за оплату топлива ехать с друзьями, знакомыми знакомых.

Можно еще в чатах попутчиков искать водителей — но это, мягко говоря, дорого, да и вопрос доверия и безопасности.

Я еще помню время, когда можно было буквально за шоколадку передать из Минска в Вильнюс или наоборот документы или сувенир-подарок близким. Потом соглашались брать только за деньги — от 10 евро документы, а теперь, например, водители «Минсктранса» и за деньги ничего не возьмут, не хотят рисковать.

Ирина говорит, что умом понимает действия литовцев, которые воспринимают Беларусь как угрозу, но в душе за себя и остальных земляков «все равно обидно»:

— Им-то нет разницы, кто из иностранцев оставит деньги в Akropolis, вряд ли именно белорусы серьезно делали кассу. А мы теряем доступ к качественным продуктам и товарам. То есть, по факту, этот запрет — санкции против обычных белорусов, что бы там ни говорили политики.

Хотя не думаю, что люди, те, кто привык к Ikea, пойдет покупать «Пинскдрев». Просто это будет дороже. Бизнес есть бизнес — запрет ведь только на машины с белорусскими номерами, ну так будут ездить те, кто на литовских, найдутся перекупы, кто доставит заказы. Если еще что-то не придумают и не запретят.

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