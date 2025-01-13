Тираны и пропагандисты должны знать эту историю

Тираны и пропагандисты должны знать эту историю2
- Иван Яковина
- 13.01.2025, 9:40
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И сделать для себя выводы.
К вопросу о том, можно ли радоваться положению, в котором оказался Кеосаян (российский пропагандист впал в кому — прим.)?
С одной стороны, нехорошо радоваться чужому горю. С другой стороны - горе не у абстрактного человека, а у видного, весьма говорливого пропагандиста, который последние три года постоянно требовал уничтожить целый народ - украинцев.
Я - человек не религиозный, но интересующийся. Так вот, Библия не просто разрешает, а предписывает это делать.
В «Книге Эсфирь» есть очень похожая история: визирь персидского царя по имени Аман уговорил этого царя уничтожить всех евреев. Но в результате смекалки, проявленной рядом лиц, на виселице оказался он сам, а также все его дети общим числом в 10 человек. А евреи были спасены.
Так вот, Закон предписывает евреям в этот день радоваться до упаду, изо всех сил отмечая день уничтожения Амана и его рода как праздник. Пурим - это, пожалуй, самый любимый (и точно самый веселый) праздник у евреев всего мира.
Думаю, что те, кто сознательно и публично требует уничтожения мирных людей и целых народов, должны быть в курсе этой истории и сделать для себя некоторые выводы
Иван Яковина, «Фейсбук»