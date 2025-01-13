Азаренко неожиданно вылетела с Australian Open 13.01.2025, 10:07

Виктория Азаренко

Фото: Getty Images

Белоруску победила теннисистка из Италии.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на Australian Open 2025 на стадии первого круга. Она уступила итальянке Люции Бронцетти в двух сетах – 2:6, 6:7.

Поединок длился 2 часа 11 минут. Азаренко отметилась двумя эйсами, двумя двойными ошибками и двумя брейк-пойнтами. У ее соперницы – восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре брейк-пойнта.

В следующем раунде Бронцетти сразится с победительницей матча между Петрой Мартич и Жаклин Кристиан.

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