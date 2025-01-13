Азаренко неожиданно вылетела с Australian Open
- 13.01.2025, 10:07
Белоруску победила теннисистка из Италии.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на Australian Open 2025 на стадии первого круга. Она уступила итальянке Люции Бронцетти в двух сетах – 2:6, 6:7.
Поединок длился 2 часа 11 минут. Азаренко отметилась двумя эйсами, двумя двойными ошибками и двумя брейк-пойнтами. У ее соперницы – восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре брейк-пойнта.
В следующем раунде Бронцетти сразится с победительницей матча между Петрой Мартич и Жаклин Кристиан.