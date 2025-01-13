Такая ситуация устраивает Трампа Алексей Голобуцкий

13.01.2025, 10:34

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Россию вытесняют с нефтяного рынка.

США ввели крупнейшие санкции против российских нефтяных гигантов. В списке – более 30 российских компаний, включая «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Под санкции попали более 100 судов российского «теневого флота» и страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые занимаются морским страхованием. Минфин США сообщает, что с 27 февраля американским компаниям запрещается предоставлять нефтесервисные услуги в России.

Сейчас на российских пабликах очень популярны ожидания: вот еще считанные дни, придет Трамп – и отменит как минимум часть антироссийских санкций. Те, которые Байден принял в последние недели каденции, так точно.

Однако конкретно этот пакет Трамп очень вряд ли отменит. Потому что он сам обещал и американцам, и американскому нефтяному бизнесу режим максимального содействия. То есть, чем меньше места на мировом рынке для россиян. Эта порция санкций серьезно вытесняет Россию с рынка, что полностью устраивает Трампа и американских нефтяников.

А тем временем прямо сейчас у берегов немецкого острова Рюген в Балтийском море дрейфует под панамским флагом заглохший по неизвестным причинам российский танкер Eventin 2006 «года рождения» с 99 тысячами тонн нефти...

Да, это составляющая именно того «теневого флота». Из-за угрозы шторма к нему направлены два буксира и многоцелевой корабль «Аркона». Танкер покинул Усть-Лугу (ту самую, где так хорошо регулярно гостят наши дроны) 6 января и направлялся в египетский Порт-Саид.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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