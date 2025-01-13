Тяжелый год для Лукашенко Феликс Мирский

13.01.2025, 10:27

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Фото: Getty Images

Экономику режиму ждут трудные времена.

Неделю назад, выступая в церкви, Александр Лукашенко пообещал Беларуси тяжелый год. И, кажется, не просто так, а потому, что он что-то уже знает, чего пока не знаем мы. Но можем догадываться. Как следует из опубликованных Нацбанком в пятницу данных, дефицит внешней торговли за 11 месяцев прошлого года подскочил больше чем в два раза. Если дело так дальше пойдет, то трудные времена наступят скоро.

Профицит в торговле услугами не может компенсировать отрицательное сальдо в торговле товарами уже три месяца подряд. Но если за десять месяцев прошлого года торговый дефицит составлял 300 млн долларов, то по итогу 11 месяцев он взлетел до 660 млн. Еще год назад торговое сальдо было положительным и составляло 475 млн долларов.

За ноябрь Беларусь экспортировала товаров на 300 млн долларов меньше, чем в октябре. Несмотря на некоторое снижение импорта дефицит внешней торговли товарами за месяц составил 674 млн. По сравнению с ноябрем 2023 года экспорт упал на 11 процентов. По итогу отрицательное сальдо в торговле товарами выросло на 83 процента по сравнению с прошлогодним.

Ноябрь можно было бы назвать худшим в прошлом году месяцем для белорусской внешней торговли. Если бы в октябре или сентябре дела обстояли намного лучше. И если бы впереди не было данных за декабрь. Которые, есть ощущение, могут оказаться еще хуже.

Похоже, тенденция к ухудшению состояния белорусской внешней торговли имеет долгосрочную перспективу. Потому что звезды складываются в не очень благоприятную конфигурацию для белорусского экспорта. И пока все выглядит так, что это надолго.

Худшее что могло случиться, – снижение спроса на белорусские товары на российском рынке. Первые признаки этого появились еще в начале прошлого года. Но к осени стало еще хуже. К проискам конкурентов, чьи товары оказались дешевле и лучше, добавилось охлаждение российской экономики. В результате, если в сентябре белорусский экспорт в страны СНГ составил 2,62 млрд долларов, то в октябре он снизился до 2,58 млрд, а в ноябре - уже до 2,3 млрд долларов.

На этот год экономике России предрекают замедление темпов роста до диапазона от нуля до 2,5 процентов. И даже самый оптимистичный вариант не сулит белорусскому экспорту в Россию радужных перспектив. Феноменальный прошлогодний спрос в России не восстановится.

На другие рынке надежды тоже не очень много. Экспорт двух ключевых белорусских товаров был подорван внешними обстоятельствами непреодолимой силы. Судя по финансовой статистике предприятий Гомельской области, Мозырский НПЗ после ликвидации последствий июльского шторма так и не заработал на полную мощь. Прекращение выплат российских компенсаций за российскую нефть подорвало конкурентоспособность белорусской нефтепереработки.

А снижение мировых цен подорвало экспорт белорусского калия. Еще в октябре Александр Лукашенко жаловался, что калийные удобрения приходится продавать по себестоимости, а иногда даже ниже. Лукашенко тогда говорил, что производство калия надо снизить, чтобы поднять мировые цены.

Судя по всему, «Беларуськалий» так и сделал. На мировые цены это не повлияло. А на показателях белорусского экспорта отразилось не лучшим образом. В октябре и ноябре белорусский экспорт в страны вне СНГ падал ежемесячно на 30 процентов по сравнению с октябре и ноябрем 2023 года. В сентябре падение было еще большим и составило 42 процента. В результате за ноябрь Беларусь экспортировала за пределы СНГ товаров на 834 млн долларов.

И, наконец, с октября на полную мощь заработали европейские санкции на импорт в Беларусь. В октябре импорт из стран вне СНГ вырос на 14 процентов, в ноябре - на 5,4. Но это не потому, что Беларусь стала покупать больше импортных товаров. Просто из-за санкций возить товары приходится дальше, соответственно, платить за них больше. В итоге дефицит в торговле товарами со странами вне СНГ в октябре и ноябре составил примерно по 900 млн долларов.

На прошлый год власти планировали прирост экспорта на 7,6 процента. По итогу за 11 месяцев темп роста оказался в два раза ниже. На этот год планы немного скромнее. Предполагается, что экспорт вырастет на 5 процентов. Пока, правда, совершенно непонятно, куда конкретно он собирается расти.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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