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Forbes: ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска

  • 13.01.2025, 10:38
  • 1,066
Forbes: ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска

Потери оккупантов могут быть тяжелыми.

Силы обороны Украины нанесли удар по заброшенной высотке в Новогродовке Донецкой области, которую российская 2-я гвардейская общевойсковая армия превратила в импровизированный штаб.

Как пишет Forbes, в последнее время украинские военные систематически выслеживают сотрудников российских штабов и взрывают их в бункерах. Таким образом, ВСУ пытаются нарушить российское военное управление, чтобы замедлить наступательные усилия.

Недавний удар снял украинский беспилотник сверху. Боеприпас глубокого поражения — ракета, бомба или крылатая ракета — поразила заброшенное здание. В результате обрушилась целая секция высотки.

«Эта операция — продолжение серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении», — сообщил украинский Генеральный штаб.

Другие недавние украинские удары были направлены на штаб российской 810-й морской пехотной бригады в Курской области.

Forbes отмечает, что пока нет информации о российских потерях в Новогродовке, но они могут быть тяжелыми.

Новогродовка находится на переднем крае российского наступления, ведущего к Покровску.

2-я гвардейская общевойсковая армия закрепилась в Новогродовке. Из этого населенного пункта российская армия может обстреливать Покровск практически всеми своими средствами непрямой стрельбы, включая взрывные беспилотники ближнего действия.

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