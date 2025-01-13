У белорусских школьников начали отбирать мобильные телефоны 15 13.01.2025, 10:54

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иллюстративное фото

Родители возмущены.

В школах в разных районах Минска с новой четверти у учеников забирают смартфоны в начале учебного дня и возвращают только по его окончании. Об этом сообщили изданию devby.io читатели.

«Классная просила не „палиться“, иначе будут неприятности»

У Анны (имена в тексте изменены) двое детей: дочь учится в школе по прописке, сын-старшеклассник — в гимназии.

— В гимназии разговоры об изъятии телефонов на день шли еще осенью, а вот в школе никто ни о чем родителей не предупреждал, поэтому мы думали, что это инициатива исключительно гимназии. И тем не менее с 8 января оба моих ребенка, придя со школы поделились новостями: классные руководители с утра забирают телефоны и отдают только перед уходом детей домой, — рассказала Анна.

У Елены один ребенок, он учится в 8 классе.

— Нам говорили на родительском собрании в прошлом полугодии, что телефоны у детей положено забирать. Но пока никто этого не делает.

Почему — «так и не решили ряд вопросов», отвечает читательница devby.io:

— Например, как обеспечить гаджетам сохранность — нужна ведь какая-то коробка, которая будет закрываться на ключ и куда-то убираться. Эта коробка также должна надежно защищать телефоны от трещин, царапин и прочих «травм». «Кто будет отвечать, если в конце очередного дня учитель откроет коробку — а какой-то из телефонов с разбитым экраном?» — этот вопрос первым же задали на собрании. А вразумительный ответ на него так и не последовал. Ну и «за чей счет этот банкет» — тоже важный вопрос. Большая часть родителей в классе у моего сына говорит, что им это вообще не нужно. Так почему мы должны на это тратиться?"

Елена говорит, что одноклассники ее сына выключают телефоны перед уроками и прячут на дно рюкзаков.

— Классная просила их не «палиться», иначе у нее будут неприятности. А еще предупредила, что уже в следующем месяце не исключены проверки — и тогда она точно будет забирать устройства у всех.

Дочь Сергея учится во 2 классе той же школы, в которой его жена работает учителем.

— По словам супруги, у них собирают только смартфоны — кнопочных «звонилок» без интернета это не касается. Школы видят две проблемы: первая — дети играют в игры на телефонах, причем не только на переменах, но иногда даже на уроках. И вторая — они гуглят ответы и списывают. Учитель математики говорила, что она эксперимента ради меняла числа в самостоятельной, а ученики даже не замечали — «сдували» все подчистую с сайтов с готовыми решениями.

Сергей соглашается, что проблему надо как-то решать, «ведь мы отправляем детей в школу учиться». Но как?

— Если ребенок захочет обмануть, он сдаст другой телефон — нерабочий. Жена рассказывала, что так тоже бывает.

«Учебный процесс превращается в охоту за телефонами»

Инициативу со сдачей телефонов в белорусских школах активно обсуждают и в соцсетях. Некоторые пользователи (в том числе и учителя) пишут, что в их школах «такого нет». Но у многих комментирующих все же такое есть. В комментариях даже выясняется, что в некоторых белорусских школах так заведено «еще с начала учебного года», а кое-где — уже несколько лет.

Многие родители крайне против того, чтобы у их детей забирали средства связи — «а вдруг что-нибудь случится у родителей или у самого ребенка». И в качестве аргументов приводят неприятные случаи из школьной жизни своих детей:

[Дочь] «в слезах звонила мне, потому что у нее „кровь [идёт] из глаза“, и пока я 15 минут ехала, учитель в классе так и не появился»;

«Была ситуация: забрали у ребенка телефон в начале урока, а на перемене его толкнул одноклассник. Ребенок сильно ударился, было очень плохо, но учительница не дала [ему] позвонить мне и сама не сообщила»;

«У нас [в школе] редко медработник бывает на месте».

Несколько человек признается, что они своим детям «разрешили не сдавать» гаджеты.

«Я своей сказала, если попытаются отобрать, пусть сразу звонит мне и я приду с милицией. В школьном чате учителю ответила, что на целый день не разрешаю сдавать телефон. Только как раньше: в начале урока положить в ячейку на столе учителя, в конце урока забрать. И не более того», — пишет одна пользовательница.

А еще несколько сообщают, что нашли способ решить проблему без шума и привлечения внимания: «[Я] дочери сказала: сдай тот, которым не пользуемся в начале года и не забудь забрать в конце года».

Есть также комментарии от учителей, которые пишут, что телефоны иногда тоже нужны на уроках — например, «для онлайн-тестов», а также для заданий с QR-кодами, которые включены в белорусские учебники.

Немало комментариев и от тех, кто поддерживает инициативу школ забирать телефоны у учеников на время уроков:

«Дети от телефонов тупеют со страшной силой. Учебный процесс превращается в охоту за телефонами»;

«Желаю каждому согласному поработать хотя бы годик в школе, которые не отлипают от телефонов, посылают на… и «знают свои права»;

«Работала в школе, где дети сдавали телефоны с утра, а уходя, забирали. Если надо было позвонить родителям, подходили ко мне. Мы шли в учительскую, и ребёнок звонил… Зато дети в школе не сидели, уткнувшись в телефоны»;

«В нашей школе с сегодняшнего дня это действует. Все дети спокойно сдали телефоны и без проблем забрали в кнце дня. И представляете, они общались, играли, а не сидели всю перемену в телефоне».

«Во время образовательного процесса без разрешения педагогов» телефоны нельзя

В декабре издание Tochka.by интересовалось у Минобразования, правда ли, что и учеников (и даже учителей) обяжут сдавать телефоны. В своем ответе ведомство сослалось на «Государственный школьный стандарт» и «Правила безопасности образовательного процесса» — там все прописано.

В первом документе говорится следующее: «Пользоваться устройствами мобильной связи, интернет-связи, музыкальными колонками, игровыми устройствами во время образовательного процесса без разрешения педагогов категорически запрещается».

За пять минут до начала занятия каждый учащийся должен поставить телефон на бесшумный режим и положить его в коробку на отдельно стоящем столе либо рабочем месте учителя. Гаджет разрешается забрать после окончания урока.

Согласно второму документу, хранение телефонов допускается и в портфелях учеников. Также документы не запрещают ученикам пользоваться телефонами на перерывах. Но только в случае экстренной необходимости — для оперативной связи с родителями.

В августе 2024 года начальница управления общего среднего образования Минобра Ирина Каржова отмечала, что мобильные телефоны могут использоваться и на уроках, но только с разрешения учителя.

— Вы спросите: зачем мобильный телефон на уроке, при чем тут разрешение учителя? Новые учебные пособия, в которых есть QR-коды, позволяют зайти на определенные интернет-ресурсы, максимально заинтересовать ребенка предметом. Всю информацию в один учебник не положишь, он будет безразмерный и очень тяжелый по массе. Поэтому есть QR-коды, позволяющие узнать больше. И с разрешения учителя можно использовать телефон на уроке, чтобы зайти на национальный образовательный портал и другие ресурсы, — поясняла чиновница.

Однако в том же разговоре Каржова ратовала за то, чтобы «максимально оградить школу от использования мобильных телефонов».

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