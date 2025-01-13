Россияне заявили об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока» 2 13.01.2025, 10:58

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Повреждено оборудование.

Министерство обороны России заявило, что 11 января беспилотниками была атакована компрессорная станция «Русская», расположенная в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края и обеспечивающая подачу газа по «Турецкому потоку»

Российская ПВО якобы сбила все беспилотники, при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.

В Минобороны сообщило, что дежурные расчеты «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и «оборудование восстановлено». Сейчас компрессорная станция осуществляет подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, сообщили в военном ведомстве.

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