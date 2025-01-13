В Беларуси ликвидируют «дочку» швейцарского производителя троллейбусов 3 13.01.2025, 11:11

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иллюстративное фото

Вся продукция компании должна была уходить на экспорт.

В октябре 2019 года швейцарская компания Carrosserie Hess AG зарегистрировала свою «дочку» в Беларуси. Производитель троллейбусов и автобусов планировал наладить на территории индустриального парка «Великий камень» производство кузовов для электрического пассажирского транспорта. Однако с конца декабря белорусская дочерняя компания швейцарского концерна находится в ликвидации, пишет OL.

ООО «Хесс Грейт Стоун» было создано 28 октября 2019 года на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Основной вид деятельности общества — производство кузовов для автомобилей. Официальная церемония присвоения статуса резидента парка состоялась через месяц после создания — 26 ноября 2019 года. Тогда же был открыт производственный корпус предприятия. Компания арендовала в парке помещение общей площадью 7,5 тыс. «квадратов».

«Фишка» производства — модульная система сборки. Планировалось, что белорусская «дочка» Carrosserie Hess AG будет собирать электрические троллейбусы с батареями на крыше, которые заряжаются на конечной остановке за несколько минут.

К 2021 году компания планировала выйти на полный цикл производства 45–50 кузовов без внутренней отделки, а в дальнейшем — 40 электробусов. При этом вся продукция компании должна была уходить на экспорт, в том числе в страны ЕС.

Известно, что в 2022 и 2023 годах компания активно набирала сотрудников в Беларуси. Так, например, в архиве есть описание вакансий слесаря-электромонтажника и кладовщика.

Однако 30 декабря 2024 года швейцарский собственник решил ликвидировать свою белорусскую «дочку», а 3 января на сайте журнала «Юстиция Беларуси» появилась запись о начале ликвидации ООО «Хесс Грейт Стоун».

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