Politico: Украина может вступить в НАТО 5 13.01.2025, 11:13

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Для этого союзники должны сделать три шага.

Украина может присоединиться к НАТО, если союзники проявят смелость, пишет в статье для Politico Люк Коффи - старший научный сотрудник Института Гудзона.

Избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну России против Украины, но его подход достижения справедливого и длительного мира остается неопределенным.

Самым эффективным вариантом было бы предоставление Украине оружия и ресурсов, необходимых для восстановления контроля над ее международно признанными границами 1991 года. Однако США и другие западные союзники до сих пор придерживались стратегии предоставления помощи, достаточной лишь для того, чтобы Украина могла выжить, но не победить.

Коффи отмечает, что это общая ошибка Западного мира, а не Киева. В то же время урегулирование конфликта должно учитывать два ключевых момента: любое соглашение должно быть справедливым для Украины и обеспечивать ей надежную защиту от будущих агрессий со стороны России.

Роль НАТО и перспективы членства

Президент Владимир Зеленский недавно намекнул на возможность завершения «горячей фазы» войны в обмен на членство в НАТО. Этот шаг, хотя и противоречивый, заслуживает серьезного обсуждения.

Членство Украины в НАТО могло бы обеспечить:

эффективное сдерживание российской агрессии;

распределение бремени обороны между странами-членами Альянса;

прочную основу для длительного мира в Восточной Европе.

Даже если послевоенное урегулирование оставит часть украинской территории под российским контролем, существует возможность присоединения Украины к НАТО при условии ограничения гарантий коллективной безопасности (статья 5) только к территориям, которые не находятся под оккупацией.

Коффи назвал три ключевых шага для реализации этой стратегии:

1. Официальное обязательство Украины не применять силу для возвращения оккупированных территорий.

Киев мог бы позаимствовать подход Западной Германии, которая перед вступлением в НАТО в 1954 году задекларировала мирный путь решения территориальных споров.

2. Включение всей международно признанной территории Украины в НАТО.

Гарантии безопасности будут распространяться только на территории, не находящиеся под российским контролем. Это согласуется с предыдущими практиками НАТО в отношении регионов вне зоны действия статьи 5, таких как острова Франции или британские Фолкленды.

3. Изменение статьи 6 Североатлантического договора.

Эта статья определяет географическую зону ответственности НАТО. Ее временное изменение позволит исключить оккупированные территории Украины из-под действия коллективной обороны. Прецеденты таких изменений существуют, например, для Греции, Турции и Франции.

Исследование НАТО 1995 года по расширению Альянса не накладывает обязательного требования по решению территориальных споров до вступления. Оно лишь отмечает, что такие споры должны быть урегулированы мирным путем, и их решение будет одним из факторов, но не решающим.

Страны с нерешенными конфликтами, например Эстония или Хорватия, успешно присоединились к НАТО.

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