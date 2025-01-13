Синоптики сказали о погоде на Старый Новый год

Синоптики сказали о погоде на Старый Новый год2
- 13.01.2025, 11:20
Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов.
Синоптики сказали о морозе -12 градусов на Старый Новый год в Беларуси 14 января, во вторник, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 14 января Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с юга Швеции. По причине этого ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется облачность, в ночное время будет облачно с прояснениями. Кроме того, ночью по северной части, а утром и днем на большей территории страны пройдут снег, мокрый снег, дождь.
Также местами по Беларуси возможны метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет преобладать западный. Ночью по северу, а днем во многих районах прогнозируется порывистый, сильный порывистый ветер. В ночные часы температура воздуха составит от -3 до -9 градусов, при прояснениях морозы усилятся до -12 градусов. Днем будет от -3 до +2 градусов.