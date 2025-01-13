В России более 20 вагонов поезда сошли с рельсов
- 13.01.2025, 11:24
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Это повлекло значительные разрушения на железнодорожных путях.
Десятки вагонов грузового поезда пошли под откос в Бурятии. Это повлекло значительные разрушения на железнодорожных путях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС в регионе.
Авария произошла в районе станции Ангаракан в Муйском районе. При сходе вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. К ликвидации аварии привлечено более 200 работников и два восстановительных поезда.
Из-за аварии произошла задержка ряда других поездов. По предварительным данным, из людей никто не пострадал, однако было начато уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.