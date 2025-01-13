Экс-премьер Канады призвал Трампа опомниться «как старик старика»
- 13.01.2025, 11:50
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Жан Кретьен назвал действия избранного президента США шантажем.
Канадцы ценят свою независимость и любят свою страну, и их не переубедят угрозы и оскорбления, заявил бывший премьер-министр Канады 91-летний Жан Кретьен, обращаясь к 78-летнему избранному президенту США Дональду Трампу в колонке, опубликованной в Globe and Mail (перевод — «Радио Свобода». Политик призвал Трампа опомниться «как старик старика».
В статье Кретьен напомнил, что канадцы «вопреки всему построили нацию в самой суровой и сложной географии, какую только можно себе представить». Кроме того, у Канады уже хватило смелости сказать «нет» США, которые, по его словам, пытались втянуть соседнюю страну «в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».
Бывший канадский премьер-министр обратился к федеральным и местным политикам в Канаде и потребовал от них твёрдости.
«Мы все знаем, что, даже когда мы удовлетворяем одно требование, мистер Трамп возвращается с другим, ещё большим требованием. Это не дипломатия, это шантаж. Нам нужен другой подход, который разорвет этот порочный круг», — написал Кретьен.
После победы на выборах Дональд Трамп заявил, что как только он вернётся в Белый дом, он введёт 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп также делал заявления о возможности присоединения Канады к США, пообещав, что канадцы будут платить на 60% меньше налогов, а канадский бизнес «немедленно удвоился бы в размерах».
Власти Канады после комментариев Трампа относительно тарифов заявили о важности для США отношений с северным соседом. «Канада и США имеют одни из самых крепких и близких отношений, особенно когда речь идёт о торговле и безопасности границ... Канада считает своим высшим приоритетом безопасность и целостность общей границы», - заявили в канадском правительстве.