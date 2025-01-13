Эксперт: Политика умиротворения Путина провалилась 2 13.01.2025, 12:19

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Война разрастается.

После того, как в Курской области РФ были взяты в плен первые северокорейские военные, Украина призвала союзников к максимальному давлению на Москву и Пхеньян. Факт наличия военнопленных из КНДР — это фиксация эскалации и того, что в войну РФ против Украины вмешались третьи страны. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Война разрастается, в нее уже вмешались третьи страны. По сути, это фактически юридическое открытое признание, что Третья мировая война уже началась. До этого, в принципе, мы понимали, что она уже идет. Пока еще все это называют войной России против Украины. Но в будущем историки будут уже говорить о Третьей мирово. Когда 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, тогда все газеты писали, что не началась Вторая мировая война, а что началась немецко-польская война. Так и тут», — считает Загородний.

Он отметил, что появление северокорейцев на фронте Россия умалчивала.

«В том числе отрицалось их участие в войне и нашими партнерами. Часто, например, от американской администрации можно было слышать заявления, о том, мол мы знаем или не знаем, видим — не видим. А первые пленные военные из КНДР — это фиксация того, что присутствие есть, и это явная эскалация. И это означает, что политика касаемо того, чтобы война не разрасталась на третьи страны, по сути провалена», — акцентировал спикер.

По мнению Загороднего, необходимо усиливать давление не только Москву и Пхеньян, но и на Пекин.

«Потому что без отмашки от Пекина Ким Чен Ын ничего бы не делал. У КНДР зависимость от Китая очень большая. Также пленные северокорейцы — это аргумент для западных партнеров Украины. Этот факт показывает: война уже мировая, и, соответственно, необходимо больше ресурсов для противостояния. Идет явная эскалация явная со стороны трех стран: России, Северной Кореи и Китая. Это дополнительные аргументы для Украины заявлять о том, чтобы Киеву предоставили больше помощи. А еще — дополнительный аргумент в том, что политика умиротворения агрессора провалилась. Тут необходимы более жесткие методы», — резюмировал гость эфира.

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