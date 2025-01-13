В Судане правительственные войска взяли под контроль город Вад-Медани 1 13.01.2025, 12:57

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Это может стать поворотным моментом в гражданской войне.

Суданская армия заявила о захвате города на востоке страны, находившегося под контролем повстанцев. Это может стать поворотным моментом в гражданской войне, длящейся с весны 2023 года, пишет Delfi .

Захват Вад-Медани, города в восточной провинции Судана аль-Джазира, стал главным достижением правительственной армии за почти два года кровопролитной войны с повстанческими силами.

В соцсетях стали появляться кадры людей, празднующих вход солдат правительственных сил в Вад-Медани.

Лидер повстанческой группировки «Силы быстрого реагирования» (СБР) генерал Мухаммед Хамдан Дагало (известный также как Хемидти), уже признал потерю города.

СБР распространили аудиосообщение своего командира, в котором тот объяснил, что правительственная армия смогла одержать победу за счет превосходства в воздухе, в том числе благодаря использованию беспилотников иранского производства. Однако генерал пообещал продолжать борьбу до победы, даже если на это уйдет еще 20 лет.

Вад-Медани расположен в 140 км к югу от столицы страны Хартума. В декабре 2023 года он был захвачен повстанцами. В мае 2024 года правительственные войска начали наступление на город.

Новая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году.

Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим Силами быстрого реагирования.

СБР были созданы в 2013 году, за это время «Силы быстрого реагирования» успели принять участие в войнах в Йемене и Ливии, а также жестоко подавляли восстание в провинции Дарфур. К 2023 году численность военизированной группировки превышала 100 тыс. человек.

Бойцы СБР контролируют самые прибыльные в Судане золотые рудники, расположенные в Северном Дарфур, а с недавнего времени получили контроль и над золотыми шахтами, расположенными в Сонго, рядом с границей с ЦАР.

8 января США ввели санкции против «Сил быстрого реагирования» и персонального против Мухаммеда Хамдана Дагало.

США обвинили суданское военизированное движение в геноциде и ввели в отношении лидера боевиков Мохамеда Хамдана Дагало персональные санкции. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что таким образом американские власти наказывают лидера СБР за роль, которую тот сыграл в «систематических зверствах против суданского народа». Речь идет не только о последнем конфликте, но и о более давних действиях СБР в Дарфуре.

В частности, по словам Блинкена, бойцы СБР и их союзники-ополченцы несут ответственность за массовые убийства в Судане «мужчин и мальчиков — включая младенцев», а также за многочисленные случаи изнасилования местных женщин на этнической почве.

Точных данных о числе жертв войны в Судане нет, однако спецпредставитель США в стране Том Перриелло говорил, что жертвами конфликта стало в общей сложности до 150 тыс. человек.

ООН называет происходящее в стране «гуманитарным кризисом глобального масштаба»: по некоторым данным, порядка 24,6 млн человек нуждаются в срочной продовольственной помощи, около 9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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