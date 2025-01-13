За сколько продали самую дорогую минскую квартиру в декабре

За сколько продали самую дорогую минскую квартиру в декабре3
- 13.01.2025, 13:03
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Квартира находится возле театра Оперы и Балета.
Самая дорогая квартира, проданная в декабре в Минске, обошлась покупателю в 450 тыс. долларов.
Квартира расположена в элитном жилом комплексе «Времена года» на улице Киселева, 17. Рядом — парк Горького и театр Оперы и Балета, пишет Realt.
Купленная здесь квартира в декабре была без внутренней отделки и со свободной планировкой, а общая площадь составила 220 квадратных метров. Обошлась она покупателю в 450 тыс. долларов, что эквивалентно 2041 доллару за квадратный метр.
При этом в первые годы строительства (а это 2004 год) квартиры продавались по 2500—3500 долларов за метр, а после заморозки строительства выставлялись на аукционах арестованного имущества по 1100—1300 долларов.