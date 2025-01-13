В Литве предприняли меры на случай внештаной ситуации на БелАЭС

В Литве предприняли меры на случай внештаной ситуации на БелАЭС1
- 13.01.2025, 13:16
Граждане получат бесплатные таблетки.
В Литве началась замена таблеток йодида калия. Для жителей муниципалитетов, находящихся в радиусе 100 км от БелАЭС, закуплено более 5 миллионов таблеток на сумму 0,5 млн евро, пишет DELFI.
Эти таблетки защищают щитовидную железу от радиоактивного йода. Их начали раздавать в Литве в 2020 году после запуска Белорусской атомной станции на случай аварии на БелАЭС.
Прежние запасы йодида калия, чей срок годности истек в декабре 2024 года, а часть истечет в феврале 2025 года, рекомендуется вернуть в аптеки. В прошлом цикле около 2 миллионов таблеток остались невостребованными и были утилизированы.