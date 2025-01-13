В The Times раскрыли суть тайных переговоров между Ираном и Россией

В The Times раскрыли суть тайных переговоров между Ираном и Россией1
- 13.01.2025, 13:18
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Что задумал Тегеран?
Иран осуществляет секретные дипломатические миссии в России, чтобы укрепить свой военный и оборонный потенциал, несмотря на предстоящие переговоры с Западом относительно возобновления ядерного договора.
Об этом пишет The Times, утверждая, что Али Лариджани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, совершает тайные перелеты для встреч с высокопоставленными российскими чиновниками с целью получить помощь от РФ по ядерной программе и средствам противовоздушной обороны.
Тайные перелеты Лариджани, участника переговоров по ядерной программе и верного сторонника режима, свидетельствуют об углублении ирано-российских отношений и усилении влияния друг на друга, пишет The Times.
В публикации также подчеркивается, что укрепление сотрудничества между Тегераном и Москвой происходит в критический момент для Ирана, который лишился позиций на Ближнем Востоке и столкнулся с экономическими вызовами из-за западных санкций.
«Возобновившиеся переговоры Ирана с Европой по поводу его ядерной программы призваны вернуть страну в политическую сферу — следующий раунд запланирован в Женеве на понедельник», — акцентируется в статье.
Однако разоблачения тайных встреч с Россией должны вызвать опасения по поводу намерений Тегерана. По данным разведывательным источникам, Тегеран ищет дальнейшей помощи России по ядерной тематике и экспертным знаниям после длительного сотрудничества, которое включало поставку Ирану ядерного топлива.
По словам источника The Times в западной разведке, поскольку страны углубляют стратегические отношения, а Россия зависит от иранских поставок ракет и беспилотников, «есть опасения, что Москва готова пересечь ранее очерченные красные линии в отношении иранской ядерной программы».
Иран также стремится приобрести новейшую версию истребителя Су-35 и восстановить свои системы ПВО. Иран также запросил материально-техническую помощь, используя обширное присутствие России в регионе, чтобы перевооружить боевиков Хезболлы, оружейный арсенал которых был в значительной степени уничтожен Израилем.