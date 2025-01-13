Диетолог назвал лучшую белковую добавку для салата 13.01.2025, 13:19

Этот растительный ингредиент доступен, сытен и полон белка и клетчатки.

Салат - это идеальный прием пищи на обед или ужин. Его легко можно разнообразить различными добавками, благодаря чему он может варьироваться от легкого гарнира до сытного отдельного блюда. Как пишет EatingWell, полезный салат должен содержать много зелени и овощей и овощей, однако необходимо также добавлять в него белок, чтобы вы чувствовали себя сытым. Сертифицированный диетолог Натали Риццо советует обратить внимание на чечевицу, поскольку она содержит большое количество белка. обеспечивая сытость, а также доступна и удобна для приготовления.

Что такое чечевица и полезна ли она?

Как отмечает Риццо, чечевица не только недорогая и универсальная, но и приятная на вкус, и от природы богата белком и клетчаткой. Она бывает нескольких видов, например, красная, зеленая, коричневая и черная. Как отмечает диетолог, красная чечевица слишком мягкая для салатов, так что лучше обратить внимание на другие виды.

Одна чашка вареной чечевицы содержит 18 граммов белка и целых 16 граммов клетчатки. Чечевица также является хорошим источником калия и отличным источником фолиевой кислоты. Калий играет роль в регулировании артериального давления и гидратации, в то время как фолиевая кислота поддерживает образование эритроцитов и здоровую беременность.

Наконец, чечевица также богата железом, которое играет большую роль в уровне кислорода в крови. Без достаточного количества железа вы можете испытывать головные боли, усталость, головокружение или простуду.

Какую чечевицу купить

Чаще всего в магазинах можно найти сушеную чечевицу, приготовление которой занимает 15–20 минут. Также продается консервированная чечевица, которая предварительно приготовлена и упакована в соленую жидкость для сохранения.

Универсальная формула для создания полезного салата

Салатная зелень: 3 чашки (обычно одна чашка вмещает объем 250 мл) – это может быть шпинат, ромэн, руккола или другая зелень по вашему выбору.

Фрукты и овощи: не менее ½ чашки фруктов и/или овощей (например, вареный батат, жареная свекла, ягоды, арбуз и многое другое)

Зерновые: ½ чашки (выбирайте цельные зерна, такие как киноа, булгур и коричневый рис)

Белок: 80-170 грамов или ½–1 чашка (имейте в виду, что вегетарианские источники белка содержат меньше калорий и насыщенных жиров, чем животные белки, поэтому смешивайте и сочетайте их. Включайте такие варианты, как чечевица, черная фасоль, нут, белая фасоль и тофу).

Сыр и орехи: по 15 грамов каждого. (жир в этих добавках способствует насыщению, но может привести к превышению дневной нормы калорий).

Заправка: 2 столовые ложки

Ранее диетолог объяснил, почему полезно есть яйца в пожилом возрасте. В частности, в яйцах в них содержатся некоторые ключевые питательные вещества, которые важны для здорового старения, включая включая холин и витамин D.

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