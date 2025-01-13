Белорус обыграл мошенника на онлайн-площадке 13.01.2025, 13:38

Человек будто бы неправильно увидел город в объявлении.

С редакцией Onlíner вновь поделились историей, как злоумышленники пытаются обманывать людей в мессенджерах. На этот раз они использовали поддельные ссылки сервиса популярной доставки. Неизвестные связываются с продавцами товаров на онлайн-площадках и предлагают оформить курьерскую доставку, но делятся фальшивой ссылкой.

Вот что произошло с нашим читателем, который продавал товар на одном из сайтов с объявлениями. Через Telegram с ним связался якобы потенциальный покупатель и поинтересовался о возможности сделать покупку.

Однако человек будто бы неправильно увидел город в объявлении и предложил оформить курьерскую доставку через сервис «Европочта», так как наложенным платежом якобы было неудобно.

История, по словам белоруса, закончилась голосовым сообщением, в котором расстроенный неизвестный сказал примерно следующее, поняв, что «развести» не получится: «Ну и сиди, хрюкай дальше».

Судя по другим подобным попыткам мошенничества, которые присылали нам в редакцию, по поддельной ссылке был бы фейковый интерфейс «Европочты», в котором нужно было бы ввести данные банковской карты. Таким образом злоумышленники пытаются завладеть важной информацией, что может привести к потере денег.

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