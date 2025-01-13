Армия Путина буквально бомбит своих же граждан1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 13.01.2025, 13:43
То, что недавно казалось дурным анекдотом, сегодня стало будничной реальностью.
Z-каналы с гордостью выкладывают видео ударов Российской авиации по Судже. Так выглядит прилет авиабомбы ФАБ-1500.
То, что недавно казалось дурным анекдотом - сегодня стало будничной реальностью. Российские бомбы падают на российские города. Никакой эвакуации населения из Суджи, как мы помним не было, и армия Путина буквально бомбит своих же граждан. Даже не украинцев - коренных россиян. Но это не вызывает у Z-патриотов ни возмущения, ни осуждения. Только восторженный рев.
Классно отомстили англо-саксам! Америка вот-вот проиграет. Еще пару бомб на российский город, еще пару ФАБов на российскую деревню - и Байден точно поплыл!
Телеграм-канал «Сеятель ветра»