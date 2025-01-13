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Мать политзаключенного — руководству колонии «Витьба»: Перестаньте убивать моего сына!

  • 13.01.2025, 14:01
Мать политзаключенного — руководству колонии «Витьба»: Перестаньте убивать моего сына!
Денис Сальманович

Тяжело больного заключенного не выпускают из ШИЗО.

В редакцию сайта Charter97.org обратилась мать политзаключенного Дениса Сальмановича, осужденного на 10 лет колонии за участие в протестах.

Несмотря на тяжелые хронические заболевания, его два месяца держат в штрафном изоляторе (ШИЗО):

— У Дениса — хронический гломерулонефрит после геморрагического васкулита, не так давно он перенес операцию по удалению желчного пузыря.

Зная все эти заболевания, руководство колонии не планирует его выпускать из ШИЗО в ближайшее время.

На мои вопросы по телефону отвечать отказываются и говорят что «такого заключенного нет». Что это значит? Они хотят убить моего сына!

Я прошу руководство колонии, остановитесь! У каждого из вас есть мама, есть дочь или сын.

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