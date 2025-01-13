«Я дрожал, когда его раскопал»: археологи нашли клад с редчайшими старинными монетами 1 13.01.2025, 14:10

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Ученые нашли богатство в идеальном состоянии и рассказали, чем эти монеты исключительны.

В Англии археологи обнаружили клад из 321 серебряной монеты. Богатство было завернуто в ткань и свинцовый мешочек. Монеты, найденные на стройплощадке атомной электростанции, находятся в идеальном состоянии.

Монеты - некоторые из которых были выпущены сельскими монетными дворами и, следовательно, довольно редки - датируются периодом между 1036 и 1044 годами. Этот период - начало правления англосаксонского короля Эдуарда Исповедника. Это было бурное время английской истории, в течение которого король изгнал и конфисковал имущество нескольких элитных семейств, которые впали в немилость, пишет Livescience.

Археологи отметили, что 321 монета была значительной суммой для большинства людей того времени. За них можно было купить примерно 16 коров, сказал Александр Блисс, специалист по монетам из Oxford Cotswold Archaeology, организации, которая раскопала клад.

«Возможно, владелец клада был обеспокоен новым режимом [или] политической ситуацией и социальной нестабильностью, приняв меры, чтобы скрыть свое богатство», - допустил Блисс.

Он отметил, что теперь в Англии известно три клада этого периода (1042-1044), что подтверждает догадку историков о том, что первые годы правления Эдуарда не были спокойными.

Блисс детализировал, что клады англосаксонских монет относительно редки, и новое сокровище выделяется тем, что археологи нашли его в подлинном виде - с сохраненным тканевым мешочком. У многих кладов монет такого вовсе нет, потому, что они были либо нарушены сельскохозяйственной деятельностью, либо потому, что некоторые металлоискатели не распознают значение таких мешочков, рвут их и оставляют.

«В этом случае сохранение мешочка было очень важным, поскольку он является частью общего «объекта» как один из элементов сдерживания монет. Мы также хотели понять, был ли свинец просто случайным, или его использовали специально», - прокомментировал Блисс.

Археологи распечатали мешочек в лаборатории и определили, что свинцовая обертка была изготовлена из сложенного листа, что говорит о том, что владелец клада проявил осторожность при закапывании и использовал этот материал, поскольку знал, что он прочный.

Владелец клада, скорее всего, был человеком среднего статуса, а не элитой. Он мог иметь местное влияние и поэтому опасался последствий смены режима, что побудило его закопать богатство после коронации Эдуарда Исповедника.

«Я дрожал, когда его раскопал. Информация, которую мы извлекаем из клада, ошеломляет», - сказал Эндрю Пегг, археолог из Oxford Cotswold Archaeology.

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