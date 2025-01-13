В ГУР прокомментировали взятие в плен солдат армии КНДР на Курщине 1 13.01.2025, 14:08

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Фото: военные КНДР попали в плен ВСУ в Курской области (t.me/V_Zelenskiy_official)

Украинская разведка получила важную информацию.

Взятие в плен солдат армии Северной Кореи бойцами Сил обороны — полезно для Украины.

Об этом заявил 13 января в комментарии «Радио Свобода» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин.

По словам офицера, взятие в плен северокорейских солдат «правильный и нужный для Украины и для ее позиции инцидент», который «будет использован в ее интересах».

«Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи — тоже очень нужный для нас факт», — сказал Ерин.

По словам представителя ГУР, Украина готовилась к проведению работы с солдатами армии КНДР и сейчас с пленными работают специалисты, которые знают «особенности Северной Кореи».

«Участие военнослужащих данной страны уже было давно известно и анонсировалось Главным управлением разведки. Поверьте — мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые привлекаются к данному процессу, готовились к таким мероприятиям. И соответственно — абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины», — сказал Ерин.

Как сообщил Ерин, на данный момент в ГУР изучают вопрос о том, будет ли диктаторский режим КНДР и в дальнейшем предоставлять своих солдат армии страны-агрессора России для участия в боях против Сил обороны. Пока нет информации, которая бы свидетельствовала о применении Кремлем северокорейских солдат в пределах Украины, сказал офицер.

По словам Ерина, сам факт присутствия солдат армии КНДР — фактор, который влияет, пусть и не критично, на ход ведения боевых действий на Курщине.

«Основная их задача — это, как правило, участие в штурмовых действиях, или в других каких-то операциях. Они, как правило, используются в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных сил РФ. И они в первую очередь как условное пушечное мясо. Однако среди них есть разные специалисты, которые занимаются разными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота», — подытожил представитель ГУР.

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