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Нефтебазу в российском Энгельсе удалось потушить

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  • 13.01.2025, 14:17
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Нефтебазу в российском Энгельсе удалось потушить

На это ушло шесть дней.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что открытое горение на нефтебазе «Комбинат Кристалл» в городе Энгельс наконец-то удалось потушить. Удар украинских беспилотников, спровоцировавший возгорание, произошел еще шесть дней назад, в ночь на 8 января.

Напомним, 8 января в Генштабе рассказали, что Силы беспилотных систем вместе с ГУР МО атаковали базу нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в городе Энгельс Саратовской области. Этот объект снабжает топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация врага.

Эксперты считают, что защитники могли атаковать резервуары с очень специфическим топливом повышенной плотности марки Т-8В, используемым для бомбардировщиков Ту-160.

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