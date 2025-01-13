В Беларуси еще раз запретили сказки Пушкина

В Беларуси еще раз запретили сказки Пушкина5
- 13.01.2025, 14:29
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Три месяца назад был подобный инцидент.
«Сказки» Александра Пушкина, изданные торговой маркой «Умка» в серии «Золотая классика», исчезнут с полок магазинов. Таковы итоги испытаний Госстандарта.
Эта книга была отпечатана на Смоленском полиграфическом комбинате, в филиале акционерного общества «Издательство «Высшая школа».
Изучив это издание, эксперты нашли нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Нарушения незначительные, но все же пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Фактически кегль основного шрифта был более 6 мм, а пробел между словами составил 1,8 мм.
В итоге Госстандарт постановил не только запретить ввоз и реализацию данной партии книг, но и прекратить действия документов об оценке соответствия.
Три месяца назад у Госстандарта уже были вопросы к «Сказкам» Александра Пушкина. Правда, те книги были выпущены Ярославским полиграфическим комбинатом. Но нарушения были схожие. В том издании кегль оказался 3 мм, а пробел между словами – 2,5 мм.
К слову, такие же претензии возникли у специалистов и к книге «Русские народные сказки» из серии «Золотая классика», которая выпущена издательством «Высшая школа» и отпечатана на Смоленском полиграфическом комбинате. Там также было несоответствие кегля шрифта и пробелов.