«Будет двойной удар по России»1
- 13.01.2025, 14:39
- 4,972
Z-пропаганда паникует после новых санкций США.
Российские пропагандисты бьют тревогу после введения новых санкций США против нефтегазового сектора РФ. Ведущие Z-канала и авторы признают, что Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами, вызванными войной и ее последствиями для сырьевого экспорта, пишет «Диалог».
Администрация США объявила о санкциях, которые охватывают крупнейшие компании, работающие в нефтегазовом секторе, и более 180 судов, перевозящих российскую нефть. В результате российский экспорт сырья сталкивается с серьезными ограничениями, особенно на рынках Китая и Индии. Эти меры уже называют «колоссальным ударом» по бюджету России.
Пропагандист Живов, поддерживающий действия Кремля, не скрывает разочарования. В своем канале он пишет:
«План США — максимально осложнить экспорт энергоресурсов. Срыв поставок приведет к недополучению доходов бюджета и дефициту валюты. Это неизбежно ударит по рублю, вызовет инфляцию и серьезные трудности в экономике».
В одном из сообщений Живов открыто признает:
«Санкции США и избранного президента Трампа лишь укрепляют позицию Запада против России». По его словам, именно так выглядит план принуждения России к миру. И Украина, закрыв для России транзит газа, ударила в ту же точку».
Пропагандист признает, что «сушка экспорта» создает серьезные проблемы для рубля и инфляции, а дефицит бюджета приводит к экономической нестабильности. Текущая политика войны «тянет Россию на дно», но никто в РФ не может ответить, зачем страна платит такую высокую цену за разрушенные территории вроде Торецка или Угледара.
В российском обществе нарастает недовольство. Однако большинство продолжает поддерживать войну, несмотря на явные экономические проблемы и растущую цену, которую приходится за нее платить.