«Будет двойной удар по России» 1 13.01.2025, 14:39

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Z-пропаганда паникует после новых санкций США.

Российские пропагандисты бьют тревогу после введения новых санкций США против нефтегазового сектора РФ. Ведущие Z-канала и авторы признают, что Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами, вызванными войной и ее последствиями для сырьевого экспорта, пишет «Диалог».

Администрация США объявила о санкциях, которые охватывают крупнейшие компании, работающие в нефтегазовом секторе, и более 180 судов, перевозящих российскую нефть. В результате российский экспорт сырья сталкивается с серьезными ограничениями, особенно на рынках Китая и Индии. Эти меры уже называют «колоссальным ударом» по бюджету России.

Пропагандист Живов, поддерживающий действия Кремля, не скрывает разочарования. В своем канале он пишет:

«План США — максимально осложнить экспорт энергоресурсов. Срыв поставок приведет к недополучению доходов бюджета и дефициту валюты. Это неизбежно ударит по рублю, вызовет инфляцию и серьезные трудности в экономике».

В одном из сообщений Живов открыто признает:

«Санкции США и избранного президента Трампа лишь укрепляют позицию Запада против России». По его словам, именно так выглядит план принуждения России к миру. И Украина, закрыв для России транзит газа, ударила в ту же точку».

Пропагандист признает, что «сушка экспорта» создает серьезные проблемы для рубля и инфляции, а дефицит бюджета приводит к экономической нестабильности. Текущая политика войны «тянет Россию на дно», но никто в РФ не может ответить, зачем страна платит такую высокую цену за разрушенные территории вроде Торецка или Угледара.

В российском обществе нарастает недовольство. Однако большинство продолжает поддерживать войну, несмотря на явные экономические проблемы и растущую цену, которую приходится за нее платить.

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