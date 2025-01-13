«По итогу все обошлось в 6500 долларов по курсу» 4 13.01.2025, 14:50

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Белорусы снова везут из Европы старые авто.

С 2011 года белорусские автолюбители стараются ввозить из США и Европы «проходные» по году автомобили, то есть в возрасте от трех до пяти лет: именно они обходятся дешевле всего при растаможке. Но в последнее время на вторичном рынке Беларуси появилось много свежепригнанных «старичков» из ЕС в возрасте 10−15 лет, пишет Onliner. В чем смысл покупки таких машин и чем они лучше «местных» автомобилей-ровесников?

Иногда они возвращаются

Вообще-то таможенные пошлины — против возрастных машин. При объеме двигателя в 1600 кубических сантиметров растаможка автомобиля возрастом от трех до пяти лет обойдется в 4000 евро, старше пяти лет — в 5600 евро. Чем больше объем двигателя, тем большей будет разница и тем выгоднее ввозить более свежий автомобиль.

Но чтобы заказать 3−5-летнюю машину из Европы или США, надо иметь соответствующий бюджет, и сейчас за малым исключением нижний порог находится на уровне 13−15 тысяч долларов. Если денег на руках меньше, придется искать что-то приличное на местном рынке. Или же пригонять возрастные экземпляры из ЕС.

Да, их растаможка выйдет дороже, чем у «проходных» автомобилей, но и закупочная стоимость будет ниже: если хорошо искать и закрыть глаза на приличный пробег, найти варианты до 3000 евро в Европе можно. А если еще использовать льготную растаможку, реально вписаться в 10−11 тысяч долларов по курсу с учетом всех расходов. Вот так и появляются свежие «старички» на рынке.

Было время, когда Renault Scenic и Grand Scenic третьего поколения считались хитами рынка среди свежепригнанных моделей. Сейчас история повторяется, пусть и не в таком масштабе. И если раньше это были машины до пяти лет, то теперь — старше десяти: преимущественно 2012−2014 годов выпуска, с пробегом более 200 000 км, с дизелем 1.5 dCi или 1.6 dCi. И по цене они спорят с местными экземплярами — в среднем порядка 11,5−13,5 тысячи долларов в эквиваленте.

Например, Volvo V50 никогда у нас не был особо популярен, а тут вдруг стал. На рынке вдруг появилось немало свежепригнанных автомобилей 2010−2012 годов выпуска по цене от 9500 до 12 000 долларов по курсу (понятно, что есть более дешевые и более дорогие предложения). Причем все эти универсалы — с дизельным двигателем 1.6.

«Сам на такой езжу»

— Volvo V50 в 2023 году стал едва ли не бестселлером. Это надежная модель с французским дизелем 1.6 HDI, который хорошо знаком нашим мастерам. Такие машины и сейчас пользуются спросом, а цены на них держатся — я сам в шоке, — рассказал журналистам Максим из Bolshoi_Autopodbor, который сам ездит на таком универсале. — Год назад решили приобрести в семью автомобиль. Бюджет был ограничен, а на те деньги, за которые машины продаются на нашем рынке, сильно не разгуляешься. В итоге выбор пал на Volvo V50 2010 года выпуска, который нашли в Литве. Автомобиль брали у реального владельца, который ездил на нем несколько лет после пригона из Нидерландов. На момент покупки пробег составлял 246 000 км, его подлинность подтвердила проверка с помощью сканера.

— В Литве машина стоила 2500 евро, льготная растаможка вышла в 2720 евро (автомобиль на себя действительно оформлял родственник-льготник, здесь все по-честному), то есть по итогу все обошлось в 6500 долларов по курсу. И это выгодная покупка, потому что на нашем рынке такие Volvo намного дороже, в среднем на 2000 долларов. Но дело не только в этом. Состояние машин из Европы лучше, чем у тех, что поездили много лет у нас. Например, этот V50 не имел проблем по кузову. Правда, на двигатель я по итогу попал — треснул блок. Но тут скорее просто не повезло, — считает специалист.

Максим признает, что с V50 случился рыночный перекос: навезли таких автомобилей немало, предложение явно превышает спрос. А ведь кроме этой модели у Volvo есть более крупный и современный универсал V60, который лишь немногим дороже. Ну, а какие еще машины пользуются популярностью?

— Очень большой спрос на минивэны. Причем хотят именно 7-местные версии. В этом сегменте Peugeot 5008, Renault Grand Scenic, Citroen C4 Grand Picasso — явные лидеры. У моделей PSA все тот же мотор 1.6 HDI, а у Renault — или знаменитый 1,5-литровый K9K, или 1,6-литровый R9M, — отметил собеседник.

— А какие «проходные» модели можно рассматривать в качестве более свежей альтернативы?

— Если берем Volvo V50 по верху рынка, то практически в те же деньги выходит Peugeot 308 второго поколения. Пятилетний автомобиль с бензиновым двигателем 1.2 PureTech будет стоить 11−12 тысяч долларов. Если говорим про дизельную версию, то Peugeot будет уже с мотором 1.5 HDI, который известен проблемой с цепью ГРМ. И пробег будет плюс-минус таким же.

— В 200 000 км у 5-летнего автомобиля еще можно поверить, но у 12-летнего, дизельного, из Европы…

— Бывают такие пробеги. Вот сейчас есть в продаже Renault Grand Scenic 2013 года, и он реально проехал 187 000 км. Имеется сервисная книжка, заказ-наряды, все подтверждает и компьютерная диагностика. Цена этой машины в Беларуси — 12 300 долларов в эквиваленте.

Peugeot 308, Renault Megane и прочие модели тоже можно найти с малыми пробегами, особенно если эти автомобили — из частных рук.

— Один из каналов поставки таких машин — через Литву. Раньше «литовские» автомобили имели не лучшую репутацию: мол, сварены из двух, с отмотанными пробегами, еще с какими-нибудь сюрпризами.

— Это старый миф. Сейчас этим никто не занимается, по крайней мере в сегменте недорогих автомобилей. Литовцы скупают машины по всей Европе, привозят к себе, а литовские рынки работают на Беларусь (доставка из Литвы под ключ обходится в среднем в 750 евро).

Предпродажной подготовкой, как у нас, там никто не занимается. Они работают на потоке, зарабатывая по 300−400 евро с автомобиля.

Купили 20 машин, быстро пригнали, быстро продали. Заниматься кузовным ремонтом или чем-то там еще просто невыгодно.

Правда, к таким автомобилям приходится прикладывать руки. Так, в уже упомянутом Renault Grand Scenic потребовали замены задние колодки, свечи накала и ступичный подшипник, а летние шины пришлось отправлять в утиль и покупать зимний комплект.

Максим признает, что в последнее время «старички» из Европы стали пользоваться меньшим спросом:

— Люди пишут, звонят, интересуются, но каких-то конкретных заявок нет. Зато есть заказы на автомобили из Китая, однако это уже более дорогой сегмент. При бюджете в 10−12 тысяч машину из Китая не потянешь. Также покупатели довольно активно переключились на новые автомобили в кредит и лизинг — Lada, Belgee, Geely пользуются большим спросом.

Что касается возрастных машин из Европы, то, по нашим наблюдениям, рынок уже ими перенасыщен и перегрет: слишком много их в свое время навезли, они до сих пор продаются. Так что если рассматриваете такой вариант для покупки, имеет смысл пообщаться с продавцами насчет цены: некоторые готовы двигаться, возможно даже выходить в ноль, просто чтобы уже вернуть свои деньги.

Нюансы старых автомобилей

— Разница между свежепригнанными машинами и теми, что уже много лет ездят по Беларуси, обычно не в пользу последних: больше ржавчины, больше «уставших» узлов, — говорит автослесарь Павел. — Сейчас активно гонят Nissan Qashqai 2013−2014 годов выпуска с двигателем 1.5 dCi и 1.6 dCi. Проблем с ними обычно немного: часто в передней подвеске приходится менять сайлент-блоки, шаровые опоры, стойки стабилизатора, и на этом все, можно ездить.

Volvo V50 — да, тоже популярен. Но лучше брать автомобили до 2011 года с 16-клапанным двигателем 1.6 HDI и топливной аппаратурой Bosch. Затем пошел 8-клапанный вариант с пьезофорсунками Siemens/Continental, которые чувствительны к качеству топлива и очень дорогие.

Справедливости ради, 16-клапанный двигатель тоже не безупречен. У него имеет место сильный износ распредвалов, а их замена — недешевое удовольствие, в том числе потому, что попутно это тянет за собой и другие работы по ГБЦ. Но если все это было сделано предыдущим владельцем в Европе, то следующие 200 000 км ты можешь ездить без особых проблем.

— Насколько можно верить тем пробегам, которые декларируют продавцы? Иногда встречаются откровенно небольшие цифры для машин старше 10 лет.

— Такое может быть, но в это можно верить, только если есть подтверждающие документы (например, сервисные, с пометками европейских дилеров). Да, много автомобилей едет через Литву, но там с ними обычно ничего не делают. Те же пробеги если и корректировать, то только до регистрации, затем это уже чревато проблемами.

— Допустим, свежепригнанные машины имеют лучшее техническое состояние, чем те, что уже давно в Беларуси. Но стоит ли связываться с 10-летними экземплярами? Может быть, лучше чуть подкопить и взять более современный 5-летний автомобиль?

— Да, примерно в 12−13 тысяч долларов выйдет Peugeot 308 2020 года выпуска. Но он будет иметь не самый удачный двигатель 1.5 HDI. Зато ему всего четыре года. А тот же Volvo V50 будет на семь лет старше и с пробегом в разы больше. Это просто более старая машина, пусть и ухоженная. Да, можно говорить, что такие автомобили дешевле в ремонте, чем более современные модели, но и внимания они могут требовать чаще в силу возраста и пробега.

Многие покупают такие машины просто потому, что порог входа ниже, чем в случае с «проходными» 3−5-летними экземплярами.

Но знаю немало владельцев «корчей», которые уже смотрят в сторону новых автомобилей в кредит или лизинг. Хотя если считать все, включая проценты по тому кредиту и стоимость ТО у дилера, это выходит не так уж дешево.

Отсрочка по кузову

— Состояние машин, которые только прибыли из Европы, конечно лучше — именно по кузову. С нашим климатом и солями, если заводская защита от коррозии недостаточна, уже через несколько лет начинаются проблемы, — говорит автомобильный маляр Алексей. — Например, недавно делали Kia Sportage 2016 года, у которого кузов по низу уже вовсю «цветет». Не наружные панели, а колесные ниши, днище, лонжероны. До нас автомобиль доехал только сейчас, но и три года назад проблемы уже были, разве что в чуть меньшем масштабе.

При этом Алексей обращает внимание на то, что приводить в порядок запущенный кузов может быть очень затратно и по времени, и по финансам:

— Приведу в пример 14-летний Peugeot 308, который уже давно ездит по Беларуси. Сначала его снизу разобрали, сняли систему выпуска, топливный бак и так далее. Затем отправили на пескоструйную обработку, после чего нанесли цинк, грунт, полиуретановую высокопрочную антиабразивную двухкомпонентную эмаль, обработали антикором и снова собрали. В общей сложности работало несколько специалистов, весь процесс занял больше недели (если не учитывать время ожидания между этапами работ), а бюджет такого ремонта превысил 5000 рублей.

Конечно, многое зависит от самого автомобиля. Вы можете увидеть на днище такой прорезиненный слой — это распыляемый герметик, который наносят на заводе. В случае с одними моделями и марками он наносится качественно, покрывает все днище, а в случае с другими — лишь частично, и в итоге остается много не обработанных им мест. На многих же машинах американских и азиатских марок и этого нет — просто загрунтовали железо, и все.

То же и с антикором: где-то он по заводу присутствует, а где-то его вообще нет. Плюс имеет значение качество металла, оцинковка. Например, у Volvo кузова хорошие и долговечные, у дорогих «французов» вроде Citroen С5 или Renault Talisman — тоже. А вот у более дешевых моделей этих же марок все куда скромнее.

К числу «недорогих» Алексей относит как раз Citroen C4 Picasso и Renault Scenic:

— Визуально все хорошо, а днища, порогов со временем может не стать. Проблема все та же — распыляемый герметик нанесен недостаточно тщательно.

По словам специалиста, есть вопросы и по моделям Volkswagen Group: уже к 10-летнему возрасту может потребоваться кузовной ремонт со сварочными работами, заменой внешних кузовных панелей и полной перекраской.

— 10-летний автомобиль из Европы таких проблем обычно не имеет. Но через 3−4 года в наших климатических условиях они могут появиться — если заводская защита недостаточна, а на дополнительный антикор вы времени и денег пожалели, — заключает Алексей.

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