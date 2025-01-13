Солдат КНДР хотел заманить украинцев в ловушку и подорваться на гранате 1 13.01.2025, 14:58

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Однако бойцы ССО раскрыли его замысел.

Украинские военные Сил специальных операций отразили штурм солдат КНДР в Курской области. Один из них хотел подорваться на гранате и убить украинских защитников.

Об этом рассказали в Силах специальных операций Украины.

Штурм северокорейских солдат длился целый день — с утра до ночи.

Во время него военные ССО смогли уничтожить 17 военных КНДР. Утром они наткнулись на одного из уцелевших солдат, который воевал на стороне россиян. Он пытался обмануть украинских военных, заманив их к себе, а затем подорвать и подорваться самому.

Однако воины ССО вовремя разгадали замысел северокорейца и отошли от него. Он подорвался, но среди украинцев пострадавших нет.

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