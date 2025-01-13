В Беларуси запретили продукцию Horizont 2 13.01.2025, 15:12

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И еще одной популярной у белорусов марки.

Госстандарт включил в перечень опасных товаров газовую плиту Horizont, а также миксер и машинку для стрижки от компании Vitek. Как сообщает («Зеркало», соответствующая информация утром 13 января была опубликована в телеграм-канале госучреждения.

Специалисты заключили, что плита газовая Horizont GS-14 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по конструкции, эксплуатационным требованиям, маркировке и содержанию эксплуатационной документации.

«Нагрев поверхности устройств ручного управления и внешних поверхностей газоиспользующего оборудования, с которыми может контактировать пользователь <…> не должен приводить к термическому ожогу; газоиспользующее оборудование должно обеспечивать устойчивость пламени; устройства управления, регулирования и запорная арматура газоиспользующего оборудования должны иметь обозначения и соответствующие указания, предотвращающие ошибочные действия со стороны пользователя», — перечислили претензии в Госстандарте.

Газовую плиту пока не изъяли из продажи. Запрет на ее реализацию вступит в силу с 17 января. Товар все еще можно приобрести на маркетплейсах. В Беларуси за плиту просят от 688 рублей. На «Яндекс маркете» ее отдают по скидке за 14 999 российских рублей (около 479 беларусских).

В отзывах покупатели положительно оценивают зачастую лишь цену Horizont GS-14. В недостатки записывают ее габариты, а также конструкцию.

«Какая-то хлипкая», — написал один из пользователей.

На другой площадке покупатель отметил, что достоинств в плите «пока не нашел».

«Нижняя створка не открывается, обычно там должно быть место для хранения. Я понимаю, что это бюджетный вариант, но все же. Еще непродуманно отверстие для вентиляции, там прям как решето, что бы вы ни приготовили в духовке, этот запах без какой-либо фильтрации будет по всей квартире», — написал пользователь.

В машинке для стрижки от бренда Vitek эксперты выявили несостыковки по теплостойкости.

«Поддерживающие токоведущие части, находящиеся под напряжением, должны быть достаточно теплостойкими. Фактически при испытаниях давлением шарика при температуре 125°C при норме не более 2 мм диаметр оттиска шарика на поддерживающей токоведущей части составил 4,98 мм», — объяснили в ведомстве.

В миксере VT-1404 той же торговой марки «квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах», превышали допустимые нормы.

Запрет на реализацию этой продукции также будет введен с 17 января.

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