В Великобритании призвали отправить миротворцев в Украину
- 13.01.2025, 15:35
Но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина.
Великобритания должна отправить в Украину военнослужащих в качестве миротворцев после завершения военных действий, заявили The Telegraph бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс (2023–2024) и Гэвин Уильямсон (2017–2019).
«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина», — сказал Шэппс. По его словам, Великобритания была в авангарде поддержки Украины «против варварского вторжения] Путина» и теперь Лондон должен помочь Киеву получить членство в НАТО. «Что-либо меньшее было бы предательством мужества Украины и принципов, которые мы, как утверждается, отстаиваем», — сказал экс-министр обороны.
Как отметил Уильямсон, укрепление мира и безопасности Украины «потребует реальных, физических усилий», поэтому он поддерживает отправку войск в страну. По его словам, «крайне важно», чтобы в будущем «безопасность Украины поддерживалась извне, будь то благодаря НАТО или таким странам, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры».