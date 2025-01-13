«Наши мозги качественнее»: украинский офицер рассказал о хитром плане ВСУ 13.01.2025, 15:51

Евгений Дикий

Украина количество компенсирует качеством.

В Курской области России не окопная война, а маневровая и там «все время мы держим инициативу». Об этом в эфире «Radio NV» сказал Евгений Дикий, бывший командир роты в батальоне «Айдар».

Говоря о Курской области России, он отметил: «Там не окопная война, там война маневренная, очень подвижная. И смотрите, как мы их там бьем. Смотрите, насколько там, собственно, все время мы держим инициативу».

Дикий добавил, что там «постоянно 10 тысяч наших защитников и защитниц уже полгода сдерживают 60-70 тысяч орков».

«И не просто сдерживают, а регулярно их бьют. И потери все время в нашу пользу с очень значительным перевесом... То, что такое вообще стало возможным, - один к 60-ти, - это маневровая война, не окопная, где, к сожалению, очень многое решает просто количество «мяса». А тут, где решают мозги, видите, насколько, оказывается, что наши мозги качественнее», - сказал Дикий.

Так, подчеркнул он, в маневровой войне «все зависит именно от качества управления войсками и, в частности от толковых офицеров именно низового звена, на месте, и, в частности от того, как налажена эта командная вертикаль и передача информации».

«И вот Курщина показывает, что в такой войне мы сильнее. Да, к сожалению, это преимущество не всегда реализуешь именно в окопной войне, там, где просто идет на тебя вал за валом вражеская пехота, и где ты просто иначе, чем тоже значительным количеством своих сил, никак проблему решить не можешь», - отметил экс-командир.

Он добавил, что «насколько бы ты не был умнее врага, но когда просто идет вал за валом пехоты на укрепления, то просто в этих укреплениях должно быть все же сопоставимое количество людей, а с этим у нас проблема».

«Но вот там, где только можем, мы как раз проблему количества компенсируем качеством. И, в частности именно качеством командования», - сказал Дикий.

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