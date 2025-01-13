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Уоррен Баффетт раскрыл простой секрет своего успеха

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  • 13.01.2025, 16:04
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Уоррен Баффетт раскрыл простой секрет своего успеха
Уоррен Баффетт

Как увеличить свою ценность на 50%.

Уоррен, миллиардер и глава компании Berkshire Hathaway, который ранее делился советами по эффективному сбережению денег, на этот раз рассказал о простом методе, как можно увеличить свою ценность минимум на 50%.

Видео с советом Баффет опубликовал на LinkedIn. Его высказывание стало популярным после освещения на CNBC.

«Один простой способ стать как минимум на 50% ценнее, чем вы есть сейчас, - это усовершенствовать свои навыки коммуникации - как письменные, так и устные», - сказал Баффетт.

Глава компании отмечает, что даже самый высокий интеллект не принесет результатов, если вы не умеете эффективно делиться своими знаниями. Как он отметил: «У вас может быть вся умственная сила мира, но если вы не умеете ее передавать, это как подмигивать девушке в темноте - ничего не произойдет».

Баффет отметил, что сам сталкивался со страхом публичных выступлений в молодости, и если бы не курс публичной речи стоимостью 100 долларов, который он прошел после окончания Бизнес-школы Колумбии, его жизнь могла бы сложиться совсем по-другому.

До того, как пройти этот курс, он боялся публичных выступлений. Его «буквально тошнило», когда он думал о выступлении перед другими. Однако после 12-недельного обучения его коммуникационные навыки значительно улучшились, что стало важной составляющей его будущего успеха.

«Я просто продолжал это делать, и теперь вы не можете остановить меня, когда я говорю», - сказал генеральный директор.

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