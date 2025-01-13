Один из белорусских банков возобновил прием на инкассо долларов США и евро 13.01.2025, 16:24

Теперь можно сдать поврежденные купюры для обмена.

«Беларусбанк» возобновил приём на инкассо долларов США и евро. Теперь можно сдать повреждённые купюры для обмена. Ранее банк принимал на инкассо только российские рубли.

Согласно новым правилам, банкноты долларов США, евро и российских рублей, имеющие повреждения, принимаются с комиссией в размере 5% от суммы валюты в эквиваленте белорусских рублей, но не менее 25 рублей. Кроме того, клиент должен возместить банку расходы, связанные с отправкой купюр в банк-контрагент.

Если же банк не сможет отправить купюры на экспертизу в течение 6 месяцев, то клиенту вернут деньги и комиссию, заверили в банке.

Выплату средств по реализованной иностранной валюте клиенту выполнят в той же валюте, которую он сдал, либо в той валюте, которую банк получил от банка-контрагента в качестве возмещения.

Если при обмене клиенту причитается сумма меньше минимального номинала банкноты, то эта дробная часть будет выплачена в монетах (если они есть в кассе) или в белорусских рублях по установленному банком курсу.

Стоит отметить, что большинство белорусских банков ещё в 2022 году прекратили обменивать повреждённые иностранные банкноты. Это связано с санкционными ограничениями и, как следствие, с трудностями в возврате купюр в банк-эмитент.

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