«Есть парадоксальная вещь»: как Зеленский может обыграть Ына 4 13.01.2025, 16:39

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Ким Чен Ын

Уже заметны первые сдвиги.

Предложение Украины к руководству КНДР о возможности обмена пленных это правильный ход. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мусиенко в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что вполне нормальная ситуация, которую предлагает президент Украины Владимира Зеленского, чтобы вернуть Северной Корее ее военнопленных, которые воевали в РФ, если Ким Чен Ын организует их обмен на украинских военных, находящихся в застенках России.

«Это очень хороший ход, потому что таким образом показываем, что Северная Корея находится в связке с Россией и является участницей агрессии. Это правильный и военно-политический ход. Как отреагирует на это Ким Чен Ын увидим», - сказал Мусиенко.

По его словам, пока что реакции нет, а попавших в плен пытались «прикрыть» российскими военными билетами, где они значатся как жители Тувы, чтобы скрыть, что они северокорейцы.

Эксперт отметил, что по состоянию на сейчас есть парадоксальная вещь - российские войска атакуют малыми группами, применяют дроны, а северокорейцы действуют сейчас, как российские войска в 2022 году, идут колоннами, не считаясь с потерями.

«Парадокс в том, что мы не видим, чтобы прибывали дополнительные силы из Северной Кореи в Россию. А это значит, что северокорейцам и Ким Чен Ыну не очень болит, что там будет с этими КНДРовскими войсками. Ему откровенно наплевать. Но с другой стороны, не отправка дополнительных войск может свидетельствовать о том, что он этого и не сделает, потому что видит, какие несет потери, а результата нет. И он думает, что уже с Путиным рассчитался», - сказал Мусиенко.

Он отметил, что выглядит так, что Ким Чен Ын или вообще откажется отправлять новых солдат в РФ, или выставит такую цену РФ, что возможно Путин не захочет платить. «Хотя возможно и захочет. Но пока такой отправки дополнительных сил не фиксируется», - подчеркнул Мусиенко.

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