«Смотрите, у нас здесь очень много монеток» 5 13.01.2025, 16:46

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Семья год собирала монеты, но столкнулась с непредвиденным моментом.

В TikTok рассказали, как семья год собирала монеты, а потом пыталась обменять в банке на банкноты. Но финучреждение запросило за эту услугу комиссию, пишет «Зеркало».

«Смотрите, у нас здесь очень много монеток. Ребенок собирал вместе с нами целый год. Здесь почти 1600 белорусских рублей, — рассказала тиктокерша. — Принесли мы их в „МТБанк“, хотели разменять. Комиссия — 50 рублей. Представляете? Вообще уже обалдели!»

В «МТБанке» пояснили, что за обмен монет на банкноты, как и наоборот, предусмотрена комиссия. Причем чем больше сумма операции, тем выше сбор. Так, если нужно обменять до 2000 рублей, то комиссия составит 50 рублей. От 2000,01 до 4000 рублей — 100 рублей, от 4000,01 до 6000 рублей — 150, от 6000,01 до 8000 рублей — 200.

Если же попросить обменять от 8000,01 до 10 000 рублей, то придется заплатить банку 250 рублей. А за все, что больше 10 тысяч рублей, сбор будет 300 рублей.

Одним из советов, который получила тиктокерша в комментариях, было предложение купить доллары за монеты. Мол, в таком случае не должно быть комиссии.

На это тиктокерша ответила: «Идея, конечно, классная. И, наверное, год назад я так и поступила бы. Но, к сожалению, сейчас столкнулась с тем, что потом эти доллары никто не хочет принимать. Особенно обменники в нашей стране. То у них пятнышко какое-то, то плесень найдут там, где ее нет. То купюра не того года, то не того цвета, или еще что-нибудь. Уже даже не знаешь, к чему они придираются».

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