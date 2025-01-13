В Австралии по ошибке снесли дом, где была основана легендарная рок-группа AC/DC 2 13.01.2025, 16:57

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Долгое время этот дом был местом, которое посещали поклонники рок-группы со всего мира.

В пригороде австралийского Сиднея по ошибке снесли дом, в котором была основана легендарная рок-группа AC/DC. Об этом сообщает CNN.

Под снос попал одноэтажный кирпичный дом в Бервуде, в котором провели свою молодость и основали группу братья Ангус и Малкольм Янги. В Австралию семья музыкантов переехала из Шотландии. Долгое время этот дом был местом, которое посещали поклонники рок-группы со всего мира.

В марте прошлого года бывший дом знаменитостей купил застройщик Burwood Square. За него заплатили $3,6 млн, а в декабре 2024-го дом решили снести. Теперь же застройщик утверждает, что не знал о культурной значимости постройки.

Гендиректор компании заявил, что «предыдущий многолетний владелец не поделился этой важной частью истории объекта». Он уточнил, что был шокирован, узнав о связи дома с рок-группой уже после сноса дома.

На месте бывшего дома основателей AC/DC построят 50-этажное здание с 120 гостиничными номерами и 48 квартирами.

Сообщается, что дом был в запущенном состоянии. Семья Янгов жила здесь с 1965 по 1978 год. В 1985-м в здании открыли бордель, а позже здесь работал медкабинет. И хотя дом был внесен в Австралийский национальный трастовый реестр в 2013 году, он не получил историческую защиту, чтобы предотвратить снос. Как сказано в документах, «период проживания группы в этой доме был слишком коротким, чтобы иметь отношение к жизни и работе AC/DC».

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