Германия передала Украине первую колесную гаубицу RCH 155 13.01.2025, 17:28

Фото: первую колесную гаубицу RCH 155 получила Украина от Германии (GettyImagеs)

Она должна усилить украинскую артиллерию.

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155. Она должна усилить украинскую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

«Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе», - заявил Писториус во время передачи гаубицы.

Отмечается, что символическая передача состоялась в Касселе, где производитель бронетехники KNDS производит эту систему вооружения. Там также присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Известно, что первые шесть из этих систем сначала останутся в Германии и будут использоваться для обучения украинских солдат.

«Нам не нужны посредники, нам нужны союзники», - сказал Макеев.

Ранее было известно, что благодаря финансированию от Германии, Украина стала первым заказчиком этих колесных САУ в количестве 18 единиц. Однако впоследствии их количество возросло до 54 единиц.

Что известно о RCH 155

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) - это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann. Основой для RCH 155 является модульная артиллерийская система AGM (Artillery Gun Module), установленная на шасси бронированного колесного транспортера Boxer.

Основное вооружение - 155-мм гаубица с автоматическим заряжанием, которая способна вести огонь как обычными, так и высокоточными снарядами на расстояние до 54 км. Она отличается высокой точностью, скоростью стрельбы (до 9 выстрелов в минуту) и возможностью задания огня с дистанционного управления без участия экипажа в боевом отсеке.

RCH 155 обеспечивает высокую мобильность и защиту экипажа благодаря колесной платформе Boxer. Установка способна быстро менять позицию после каждого залпа, что снижает риск контрбатарейного огня со стороны противника. Также система имеет интегрированные средства навигации и связи для оперативного наведения на цель.

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