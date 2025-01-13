Белорусы жалуются на икру отечественного производства 8 13.01.2025, 17:40

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Деликатес оказался странным на вид и вкус.

Белоруска рассказала в TikTok, что купила к Новому году баночку красной лососевой икры производства белорусского предприятия «Санта Бремор». Деликатес оказался странным на вид — икринки были раздавленными в кашу темного цвета. Как выяснилось, эта проблема не единична. Журналист «Зеркала» как потенциальный покупатель позвонил производителю и узнал, почему их продукт «как месиво».

Женщина купила перед Новым годом банку икры зернистой из горбуши — хотела полакомиться на праздник. За баночку весом нетто 105 грамм она заплатила 20 рублей 99 копеек. Однако продукт белоруску разочаровал.

— Это что за чудо такое? Я уже раньше видела ролики по поводу икры, но думала, что это единичные случаи. Это не икра, это коричневое месиво, — продемонстрировала блогерша открытую банку.

Авторка отметила в комментариях, что икра к тому же была горькая и невкусная.

Под роликом всполошились зрители, они оставили более трех тысяч комментариев на эту тему. Было много сообщений о том, что икра от «Санта Бремор» уже много лет не отвечает запросам покупателей. Некоторые писали, что лучше засолить икру самим или вместо этого продукта купить кусочек рыбы или мяса.

«Зеркало» позвонило в службу качества «Санта Бремор» и спросило, почему в продаже встречается икра в таком состоянии, как показали в видео в TikTok.

— Наша икра изготовлена из замороженного сырья, она должна храниться при температуре от −4 до +1 градуса (эта информация написана на упаковке). Такая икра очень чувствительна к механическим и температурным воздействиям, — отметила сотрудница.

Девушка сообщила, что иногда они наблюдают, что некоторые магазины нарушают температуру хранения продукта. Например, перед новогодними праздниками, чтобы стимулировать посетителей к покупке, баночки ставили в прикассовой зоне вне холодильника. А из-за этого внешний вид икры меняется.

Собеседница посоветовала перед покупкой обращать внимание на то, где в магазине выставлен товар. Если это холодильная витрина, то какую температуру показывает термометр. Если продукт оказался не таким, как положено, то стоит вернуть его обратно в торговую точку и взамен попросить деньги.

— Дома тоже надо хранить икру правильно. Есть холодильники, в нижней части которых имеется нулевая температурная зона, — это подходящее место для продукта.

А вот икру лососевых рыб из охлажденного сырья на «Санта Бремор» не производят — нет сырья.

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