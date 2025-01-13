Эксперт: Фицо может потерять свой пост 2 13.01.2025, 17:50

3,386

Роберт Фицо

Визит в Москву подстегнул оппозицию.

Народ Словакии выступает против антиевропейской позиции премьер-министра Роберта Фицо, в том числе и из-за поддержки политики Путина и посещения России. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.

По его мнению, ситуацию, которую спровоцировал Фицо в результате визита в Москву, подстегнула оппозицию.

«Действительно, у него в очередной раз появились риски потерять свой пост премьер-министра Словакии. Действительно проходят митинги по всем достаточно крупным городам в Словакии. И собирается довольно много людей. В принципе, у них повестка такая проевропейская, они рассматривают демарш Фицо как выступление против объединенной Европы, европейского единства. Безусловно, эти акции организовывает и использует оппозиция, которая настроена по-другому. Кроме того, там есть общественная организация «Мир Украине». Вот достаточно много людей. Я думаю, что действительно это повод мобилизовать оппозицию, мобилизовать те политические ресурсы, которые есть, и побороться с существующей властью в Словакии», — сказал Потапенко.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований считает, что у Фицо также есть определенная поддержка.

«Я думаю, что он достаточно последовательный в своем таком осторожном или, я б не сказал негативном отношении к Брюсселю, потому что так или иначе они вступили и в НАТО, и в Европейский Союз, и достаточно дисциплинированно длительное время выполняли все свои обязательства, однако Фицо по своей ориентации всегда тяготел к использованию всех этих контактов с Россией. Вот этот дешевый газ, определенные такие социалистические идеи. Я думаю, он будет достаточно последовательный. У него есть определенная поддержка, иначе он бы не избирался третий раз», — сказал он.

По словам Потапенко, Фицо является постоянным лидером посткоммунистического электората, и он будет придерживаться своих позиций.

«Однако я абсолютно согласен, было заявление премьер-министра Украины, который достаточно четко сказал, что все эти перекрытия электроэнергии находятся в компетенции Брюсселя, и на сегодняшний день Словакия не имеет пока такой технической возможности что-либо перекрывать… Вот эти все угрозы по разрушению единой европейской энергетической системы, скажем, это больше вызов для Брюсселя, чем для Киева. Мы тут скорее просто наблюдаем противодействие сторонников и противников поддержки Украины, которая происходит в разных странах Европы», — сказал он.

Потапенко отметил, что активизировалась политическая борьба между сторонниками объединенной Европы и таких посткоммунистических лидеров в странах Центральной Европы, однако ситуация находится под контролем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com