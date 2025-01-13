В России загорелось здание военного госпиталя, где лечатся срочники 13.01.2025, 18:09

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Огонь продолжает распространяться.

В Туле, расположенной в 170 километрах к югу от Москвы, вспыхнуло здание военного госпиталя, где находятся на лечении срочники.

Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как отмечается, пожар возник в госпитале «39 Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск» в центре города.

Огонь охватил верхний этаж здания, а затем перебросился на крышу.

Погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 57 человек.

Официально о причинах пожара не сообщали, однако некоторые Telegram-каналы пишут, что якобы огонь вспыхнул из-за неисправности проводки.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, но огонь продолжает распространяться.

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