В России загорелось здание военного госпиталя, где лечатся срочники
- 13.01.2025, 18:09
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Огонь продолжает распространяться.
В Туле, расположенной в 170 километрах к югу от Москвы, вспыхнуло здание военного госпиталя, где находятся на лечении срочники.
Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как отмечается, пожар возник в госпитале «39 Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск» в центре города.
Огонь охватил верхний этаж здания, а затем перебросился на крышу.
Погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 57 человек.
Официально о причинах пожара не сообщали, однако некоторые Telegram-каналы пишут, что якобы огонь вспыхнул из-за неисправности проводки.
По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, но огонь продолжает распространяться.