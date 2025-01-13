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Глава МВД Польши обвинил белорусские службы в организации гибридной агрессии

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  • 13.01.2025, 18:12
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Глава МВД Польши обвинил белорусские службы в организации гибридной агрессии

И рассказал о судьбе пунктов пропуска на границе с Беларусью.

В настоящее время Польша не рассматривает открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью, так как со стороны Минска нет встречных шагов по «чувствительным вопросам». Как пишет «Еврорадио», об этом на пресс-конференции в Белостоке заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

По его словам, нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем эти переходы могут быть открыты. Ответственность за это министр возложил на белорусскую сторону.

«Причины в белорусской стороне. Анджей Почобут все еще находится в заключении. Различные заявления о его возможном освобождение не подтвердились фактами. Никакого сотрудничества с белорусской стороны не наблюдается в отношении информации об убийстве польского солдата в прошлом году», — назвал он значимые для Польши моменты.

Также Семоняк обратил внимание на вопрос продолжительного миграционного кризиса на границе. Он добавил ,что нет сомнений «в том, что именно белорусские службы организуют и содействуют этой гибридной агрессии».

Сейчас на белорусско-польской границе действует только один переход для грузовых автомобилей — Козловичи-Кукурыки, а также один для легкового транспорта и автобусов — Брест-Тересполь.

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