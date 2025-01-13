The Economist: Российский рубль может оказаться на дне 13.01.2025, 18:24

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Военные расходы съедают бюджет России.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своей статье для The Economist (перевод — сайт Charter97.org) призвала к снижению цен на нефть и ужесточение мер против российского теневого флота:

— Этим флотом управляют автократы. Они полагаются на нестабильную военную экономику, которая уже стала трещать по швам. Демократическим странам следует воспользоваться этим моментом и усилить экономическое давление. Сейчас инициатива за нами.

Санкции действительно эффективны, несмотря на заявления Путина и мнение некоторых людей. Даже когда санкции не предотвращают поступление определенных товаров и технологий, вывоз нефти и газа из России, они, безусловно, усложняют логистику. Это увеличивает затраты.

Потребительские цены в России продолжают расти, пишет министр Валтонен:

— Они увеличились более чем на треть с конца 2021 года. Это связано с ростом затрат на импорт и нехваткой рабочей силы в стране, что приводит к значительной инфляции номинальной заработной платы.

На фоне низкой рождаемости, высокой смертности и эмиграции россиян, недовольных Путиным или желающих улучшить свою жизнь за рубежом, население России сокращается, стареет и теряет самых ценных специалистов. Бессмысленная война в Украине только ухудшает положение.

Центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 21%, пытаясь сдержать инфляцию и уменьшить утечку капитала. Двузначные процентные ставки увеличивают расходы государственного сектора на обслуживание долга, побуждают компании инвестировать ликвидные средства в депозиты, что снижает их прибыль. Доходность корпоративных облигаций с комплексным банковским страхованием возросла до уровней, которые свидетельствуют о возможном росте числа банкротств.

В 2024 году ВВП России вырос примерно на 3,5%. Эти относительно высокие показатели были почти полностью обеспечены секторами, которые связаны с войной. Большинство аналитиков прогнозируют почти нулевой рост в 2025 году, поскольку в России иссякают трудовые и другие ресурсы. Несмотря на все это, Россия может поддерживать текущий уровень военного производства, даже если это означает сокращение всего остального.

По мнению министра иностранных дел Финляндии, военные расходы съедают бюджет России:

— Им приходится финансировать дефицит за счет кредитов. Не имея почти никакого доступа к международному рынку капитала, Россия занимает средства на внутреннем рынке. Новый долг поглощается отечественными банками, которые размещают государственные облигации в Центральном банке за наличные. По сути, Центральный банк печатает деньги, чтобы финансировать государственные расходы на войну.

Рубль значительно ослаб, и он бы оказался на самом дне, если бы не поддержка со стороны Центрального банка через экстренные покупки и механизмы контроля капитала. Центральный банк не может использовать большинство своих международных резервов для поддержки валюты, поскольку примерно половина резервов заморожена за рубежом, а большая часть оставшихся средств представлена золотом, которое, находясь в России, не столь ликвидно для международных транзакций, как если бы оно находилось в Лондоне или Нью-Йорке. За последние полгода рубль подешевел более чем на 20% по отношению к китайскому юаню, что привело к росту расходов на импорт.

Время работает против России, учитывая такие мрачные перспективы, считает министр иностранных дел Финляндии:

— До сих пор Путин отдавал приоритет войне против Украины, а не благосостоянию собственного народа. Чтобы достичь справедливого и прочного мира в Украине, он должен понять, что цена его незаконной кампании становится слишком высокой даже для него.

Для того чтобы положить этому конец, необходимо увеличить экономическое давление на Россию и ограничить пути обхода санкции, включая использование теневого флота. Россия прибегает к использованию старых незастрахованных танкеров для скрытой перевозки российской нефти по всему миру, что нарушает потолок цен на нефть и нефтепродукты, установленные ЕС и G7.

Недавно подводные кабели в Балтийском море были повреждены, что сказалось на нескольких прибрежных странах. После этого случая Финляндия задержала нефтяной танкер, связанный с Россией. Судно, по-видимому, является частью теневого флота России и подозревается в намеренном повреждении подводной инфраструктуры.

В настоящее время разрабатывается несколько мер по ограничению использования опасного флота, пишет Элина Валтонен:

— В декабре 12 европейских стран, включая мою, объявили, что их морские власти начнут требовать доказательства страховки у подозрительных теневых судов при прохождении через Ла-Манш, Датские проливы Большого Бельта, пролив между Данией и Швецией и Финский залив. Судна, не соответствующие требованиям, попадут под санкции, которые, в случае с ЕС, включают запрет на заход в порты и использование морских услуг ЕС.

По всей Европе процесс отказа от российской энергетики активно продолжается, утверждает политик:

— Необходимо дополнительно ограничить прямой и косвенный импорт газа и нефти. Потолок цен на нефть, который сейчас составляет 60 долларов за баррель, необходимо снизить, а меры по его соблюдению – ужесточить, сотрудничая с международными партнерами.

Параллельно с усилением экономического давления на Россию Европа, США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом отношении, убеждена министр иностранных дел Финляндии:

— Поскольку избранный президент США Дональд Трамп готовится вступить в должность во второй раз, европейцы должны быть готовы взять на себя большую ответственность за свою безопасность и сделать необходимые финансовые инвестиции.

При президенте Джо Байдене Америка была решительным сторонником борьбы Украины за независимость и демократию, о чем свидетельствует недавнее объявление Байдена о выделении дополнительной помощи в области безопасности в размере 2,5 миллиарда долларов. Ранние признаки со стороны новой американской администрации обнадеживают. Хотя избранный президент Дональд Трамп и его команда совершенно ясно дали понять, что они ожидают, что европейцы сделают больше для безопасности континента, я не ожидаю, что Америка откажется от помощи Украине или Европе в целом. Такой шаг ослабит глобальное влияние Америки и подорвет ее способность стратегически конкурировать с Китаем и другими странами.

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