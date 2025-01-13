В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с РФ

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с РФ1
- 13.01.2025, 18:44
Для этого есть соответствующие технические возможности и правовые основания.
В Эстонии оппозиционная партия «Отечество» инициировала в понедельник законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу, сообщает ERR.
Лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.
«И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу.
В декабре имел место масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры», – сказал Рейнсалу, назвав это провокациями со стороны России.
По его мнению, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, а органы безопасности и правительство Эстонии имеют соответствующие технические возможности и правовые основания.