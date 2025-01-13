США запретили продавать в Беларусь мощные чипы и передавать технологии ИИ
- 13.01.2025, 18:55
Беларусь попала в число государств, «вызывающих обеспокоенность».
США ввели новые ограничения на экспорт технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), в страны, которые вызывают «беспокойство». Эти меры были утверждены администрацией Джо Байдена и опубликованы на официальном сайте Белого дома.
В списке стран, на которые распространяется запрет, есть и Беларусь.
В Белом доме считают, что мощные системы ИИ в «неподходящих руках» могут представлять серьезные угрозы для национальной безопасности США. Они могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения, проведения мощных кибератак и нарушений прав человека, таких как массовая слежка.
Помимо Беларуси, в данный список также попали Россия, Китай, Иран, КНДР, Афганистан, Венесуэла, Гаити, Зимбабве, Ирак, Куба и ряд других стран. В то же время, США будут свободно экспортировать такие технологии в 18 стран-союзников и партнеров.
Ограничения начнут действовать через 120 дней.