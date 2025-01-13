закрыть
13 января 2025, понедельник, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британский боксер Тайсон Фьюри снова завершил карьеру

3
  • 13.01.2025, 19:10
Британский боксер Тайсон Фьюри снова завершил карьеру
Тайсон Фьюри

Он ранее неоднократно объявлял об уходе из бокса, но вскоре возвращался.

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, проигравший два последних боя украинцу Александру Усику, заявил о завершении карьеры в 36 лет. Об этом он сообщил в Instagram.

В ночь на 22 декабря в Эр-Рияде Фьюри уступил Усику единогласным решением судей в бою-реванше за пояса WBC, WBA и WBO.

Всего на счету Фьюри 37 боев, в которых он одержал 34 победы, один завершил вничью и еще в двух проиграл.

Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, в частности, в 2016-м (спустя почти год после победы над Владимиром Кличко и сдачи положительной пробы на кокаин) и в 2022-м, когда победил соотечественника Диллиана Уайта.

Фьюри впервые стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF, победив Кличко в 2015-м. Однако реванш так и не состоялся и британец в 2016-м освободил пояса WBA и WBO, а титул IBF потерял еще раньше из-за отказа от боя с обязательным претендентом украинцем Вячеславом Глазковым.

Чемпионом WBC Фьюри стал в 2020-м, победив Деонтея Уайлдера, и владел поясом до первого объединительного боя с Усиком в мае 2024-го.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов