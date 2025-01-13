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В Беларуси продлили «строительную амнистию»

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  • 13.01.2025, 19:30
  • 3,378
В Беларуси продлили «строительную амнистию»

На три года.

Александр Лукашенко подписал указ, которым на три года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации. Речь идет о названной категории построек по всей Беларуси, за исключением тех, которые находятся на территории Минска.

Соответствующий указ узурпатор подписал в понедельник, 13 января 2025 года.

«Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года», - отмечает названный источник.

Подписанный указ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, которые были получены ими до 1 сентября 2022 года.

Местные исполкомы наделяются правом принимать в эксплуатацию названные объекты. Также данные постройки при этом они не будут признаваться самовольными.

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