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Запас хода Tesla Cybertruck увеличили благодаря солнечным батареям

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  • 13.01.2025, 19:36
  • 1,672
Запас хода Tesla Cybertruck увеличили благодаря солнечным батареям

Обойдется такой тюнинг 10 тысяч долларов.

Илон Маск годами обещал интегрировать солнечные панели в электрокары Tesla, в частности пикап Cybertruck. Это наконец-то произошло, правда, благодаря усилиям другого производителя.

Калифорнийская компания Sunflare Solar, являющаяся разработчиком гибких солнечных элементов, которые можно использовать как обертку, утверждает, что ее материалом можно полностью обернуть Cybertruck, чтобы производить до 1,5 кВт солнечной энергии. Electrek отмечает, что этого могло бы хватить для увеличения запаса хода на около 25 километров.

Обойдется такой тюнинг 10 тысяч долларов. Кроме собственно материала для заворачивания предоставят также аккумуляторный инвертор мощностью 5 кВт, который направляет энергию в грузовик.

После запуска Cybertruck Маск удивил многих, когда сказал, что новый электрический пикап Tesla будет иметь опцию солнечной крыши, которая добавит около 25 километров запаса хода в день. Через несколько лет компания Tesla подала заявку на патент, согласно которому солнечные батареи будут встроены в выдвигающуюся крышку. Но с тех пор, как Tesla выпустила Cybertruck на рынок без солнечных крыш или специальных вариантов покрытия, прошло более года, и компания перестала даже упоминать о таких опциях.

Кроме этого, в 2017 году генеральный директор Tesla говорил, что дал своим инженерам задачу рассмотреть возможность интеграции солнечных батарей в Model 3. Тогда они якобы пришли к выводу, что это того не стоит.

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